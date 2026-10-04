OM-Montpellier : Nouvelle défaite, mêmes problèmes, zéro déclic

L’OM s’est incliné 1-0 face à Montpellier, samedi 3 octobre à Martigues, lors d’un match amical disputé à huis clos. Malgré un onze largement remanié par Bruno Genesio, Marseille n’a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire avant son déplacement à Troyes. Un nouvel échec, révélateur des problèmes de cette équipe phocéenne.

Pourquoi cette défaite de l’OM mérite-t-elle malgré tout l’attention ?

Montpellier a fait tomber l’OM grâce à Nicolas Pays, buteur à la 79e minute. Dans une rencontre sans public, sans diffusion et sans journalistes autorisés dans l’enceinte, le résultat doit toutefois être replacé dans son contexte. Genesio avait surtout choisi de profiter de la trêve internationale pour observer son groupe.

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Le technicien marseillais a notamment lancé plusieurs jeunes, parmi lesquels Alexi Koum, Nouhoum Kamissoko et Keyliane Abdallah au coup d’envoi. Ugo Kadmiri, Jephthé Malanda, Kyle Magaud, Hilan Hamzaoui et Adam El Boughlamy ont également obtenu du temps de jeu. Une revue d’effectif utile, mais qui n’a pas empêché la mauvaise série de continuer.

Genesio avait-il vraiment d’autre choix que d’expérimenter ?

La composition marseillaise illustre à elle seule une partie de la situation. Ulisses Garcia et Bamo Meïté ont été associés dans l’axe, avec Jeffrey De Lange dans les buts, tandis que Koum et Emerson occupaient les côtés. Une charnière inhabituelle, loin du visage que l’équipe devrait présenter lors de la reprise du championnat.

L’attaque, elle, disposait pourtant de quelques arguments connus. Keyliane Abdallah, Neal Maupay et Igor Paixão formaient le trio offensif au départ, mais aucun n’a trouvé la faille. C’est précisément là que le résultat devient gênant. Même dans un match amical et largement perturbé par les absences, l’OM espérait au minimum retrouver quelques sensations devant le but.

Comment expliquer que le déclic offensif n’arrive toujours pas ?

Le problème n’est évidemment pas de perdre un match de préparation. Le véritable sujet réside dans la dynamique qui accompagne cette défaite. Après cinq revers consécutifs en compétition, Marseille aurait aimé profiter de cette parenthèse pour remettre un peu de confiance dans la machine. Au lieu de cela, le scénario s’est répété.

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Une équipe incapable de marquer et finalement punie en fin de rencontre. Le but de Nicolas Pays, inscrit à la 79e minute, est venu rappeler une vieille règle du football. Lorsqu’une équipe ne transforme pas ses occasions ou ne parvient pas à imposer son rythme, elle reste à la merci d’un détail. Ici, le détail a encore choisi le camp adverse.

Cette défaite dit-elle vraiment quelque chose du niveau de l’OM ?

C’est toute l’ambiguïté de cette soirée à Martigues. La seconde période a davantage ressemblé à un laboratoire qu’à une véritable répétition générale. Genesio a fait tourner, observé ses jeunes et donné du temps de jeu à des éléments qui auront peut-être leur mot à dire dans les prochaines semaines.

Impossible donc de tirer des conclusions définitives sur la valeur de l’équipe à partir de ce seul match. La véritable réponse devra être apportée le 11 octobre à Troyes. Cette échéance aura une tout autre portée, puisque les expérimentations et le huis clos ne pourront plus masquer l’enjeu sportif.

Pourquoi Troyes pourrait déjà changer complètement le regard sur Marseille ?

Le prochain rendez-vous de l’OM permettra surtout de mesurer si cette défaite amicale n’était qu’un accident sans conséquence ou le symptôme d’un malaise plus profond. Le championnat ne pardonnera pas les mêmes approximations, et Bruno Genesio devra rapidement trouver des solutions avec un effectif qui a déjà été sérieusement sollicité par les absences.

Le chiffre qui interpelle reste celui de la série actuelle. Marseille a perdu ses cinq derniers matches en compétition avant cette nouvelle déconvenue amicale. Face à Montpellier, l’objectif n’était pas de sauver une saison en octobre, mais simplement de provoquer ce fameux déclic. Il n’est pas venu.

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À Troyes, il faudra donc davantage qu’une équipe expérimentale et quelques jeunes lancés dans le grand bain. L’Olympique de Marseille devra retrouver de l’efficacité, de la solidité et surtout une victoire. Car à force de repousser le réveil, même une simple défaite amicale finit par ressembler à un avertissement.