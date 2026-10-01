OM : Bonne nouvelle, Gouiri vers un retour contre Troyes

Amine Gouiri s’est blessé avec l’Algérie durant cette trêve international, l’obligeant à rentrer précipitamment à l’OM. Sa blessure a provoqué à une vite inquiétude à Marseille. Mais l’attaquant algérien devrait finalement être opérationnel pour le prochain match contre Troyes.

OM : Amine Gouiri devrait apte contre Troyes

Une fois la trêve internationale terminée, l’Olympique de Marseille ira défier Troyes le 11 octobre prochain. Les Phocéens ont à cœur de renouer avec le succès après cinq consécutives. L’OM pourrait d’ailleurs compter sur son principal atout offensif pour de ce choc. Amine Gouiri devrait prendre part ce voyage à Troyes, indique L’Equipe.

L’attaquant algérien s’est blessé avec sa sélection nationale le vendredi dernier lors de la victoire face à la Zambie (3-1), Il a ensuite été contraint de quitter ses partenaires pour poursuivre ses oins à Marseille. Sa blessure laissait craindre une longue indisponibilité. Heureusement, les premiers bilans médicaux sont plus ou moins rassurants. Le quotidien sportif assure qu’Amine Gouiri souffre simplement d’une « légère gêne musculaire » au niveau de la cuisse.

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Cette information écarte d’emblée le spectre d’un longue absence. Même si la direction sportive de l’Olympique de Marseille avait exigé son rapatriement immédiat sur la Canebière. Cette décision mûrement réfléchie permet au staff médical de l’OM de prendre le relais, d’assurer un suivi personnalisé et d’optimiser sa convalescence. Les Phocéens ne prendront aucun risque avec Amine Gouiri pour éviter toute rechute préjudiciable

Bruno Genesio confronté à une cascade blessures

Cette perspective est en tout cas une bonne nouvelle pour Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est déjà confronté à une cascade de blessure au sein de son groupe. L’infirmerie olympienne ne désemplit pas. Amine Harit souffre d’une légère blessure musculaire et Geoffrey Kondogbia est blessé à la cuisse.

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Les deux hommes ont été rejoints par Derek Cornelius, touché à la hanche. Le défenseur canadien est forfait jusqu’à la fin de l’année. Aucune décision n’a été prise pour le moment pour Himad Abdelli. Ce dernier s’est blessé à la cheville gauche avec les Fenecs.

Tochukwu Nnadi est de retour

Dans ce paysage sombre, l’Olympique de Marseille enregistre voit toutefois quelques motifs d’espoir. A l’image de Tochukwu Nnadi qui a repris l’entraînement collectif. Bruno Genesio déclarait lui-même : « Tochu va mieux. Je n’aime pas donner de délai, parce qu’il faut aviser au jour le jour sur des blessures musculaires. On verra s’il reprend d’ici à la trêve ».

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Le possible rétablissement d’Amine Gouiri tombe à pic pour l’Olympique de Marseille. Sa participation sur la pelouse de Troyes reste donc d’actualité excepté une complication de dernière minute. Le staff de Bruno Genesio privilégiera naturellement la prudence. Les supporters marseillais peuvent donc retrouver le sourire. L’attaquant vedette tient le bon bout. Il s’apprête à aider son club à sortir de cette spirale négative.