Accueil - PSG - Mercato : Vitinha ou Joao Neves ? Le Real veut piller le PSG à 125M€

‎Le Real Madrid aurait identifié Vitinha et João Neves du PSG comme deux pistes pour renforcer son milieu de terrain à moyen terme, avec une enveloppe pouvant dépasser 125 millions d’euros. Mais les deux joueurs du Paris SG disposent de contrats longue durée et leur départ reste, à ce stade, loin d’être acquis.

‎Mercato PSG : Le grand chantier madrilène regarde vers Paris

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‎Le Real Madrid cherche à préparer l’avenir de son entrejeu et les regards se seraient tournés vers le PSG. Selon les informations rapportées par Defensa Central, qui cite le journaliste Mario Cortegana, le club espagnol aurait prévu un investissement conséquent pour recruter un milieu lors d’un prochain mercato. Vitinha et João Neves figureraient parmi les profils observés.

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‎‎Cette piste parisienne n’est toutefois pas synonyme de transfert imminent. Le dossier est encore au stade des intentions et plusieurs paramètres pourraient le faire évoluer. Le prix demandé, la volonté du PSG et surtout la position des deux internationaux portugais seront déterminants. Madrid regarde donc vers Paris, mais la porte est loin d’être ouverte.

‎Vitinha, Neves : deux contrats qui compliquent tout

‎Pour le Paris SG, le contexte contractuel constitue un sérieux rempart. João Neves a récemment prolongé son engagement jusqu’en 2031, preuve que le club compte construire une partie de son avenir autour du milieu portugais. Le club parisien présente d’ailleurs officiellement le joueur comme un élément central de son projet à long terme.

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‎Vitinha représente un autre dossier particulièrement sensible. Arrivé à Paris en 2022, le Portugais est devenu un cadre de l’entrejeu et a participé aux deux premiers sacres du PSG en Ligue des champions. Son profil technique, sa capacité à conserver le ballon et son influence dans la construction expliquent pourquoi son nom circule régulièrement lorsqu’il est question des meilleurs milieux européens.

‎125 millions : le chiffre qui change la dimension du dossier

‎Le montant de 125 millions d’euros avancé dans les informations relayées autour du Real Madrid donne une autre dimension à ce dossier. Mais attention : cette somme ne signifie pas que le PSG a fixé un prix de vente pour Vitinha ou João Neves. Il s’agit plutôt d’une enveloppe évoquée pour l’opération envisagée par le club madrilène.

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‎Autre élément important : le PSG possède désormais un milieu particulièrement structuré autour de Vitinha, Neves et Fabián Ruiz, avec Warren Zaïre-Emery et d’autres solutions dans l’effectif. Le Real Madrid aurait donc non seulement un chèque à préparer, mais aussi un véritable verrou sportif à faire sauter.

‎Le Paris SG face à une offensive qui reste à construire

‎Cette situation explique pourquoi le scénario d’un départ ne peut pas être présenté comme acquis. Le PSG a prolongé João Neves jusqu’en 2031 et continue de considérer le Portugais comme une pièce de son projet. Quant à Vitinha, son statut sportif rendrait également son remplacement particulièrement complexe.

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‎La bataille serait donc autant financière que sportive. Le Real Madrid peut disposer d’une puissance économique considérable, mais un transfert ne se résume jamais à aligner les millions. Il faut convaincre le club vendeur, le joueur et son entourage. Et dans le cas présent, Paris possède plusieurs arguments pour conserver ses deux milieux.