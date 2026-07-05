© Mercato PSG : dernière saison de Vitinha au haut niveau au Paris SG ?

Un des joueurs miroir de l’incroyable saison du PSG est bien entendu Vitinha. S’il brille de mille feux au club de la capitale, la situation du Portugais en sélection reste anecdotique et pourrait avoir des conséquences sur son avenir.

Mercato PSG : Vitinha, tout converge vers son départ

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La saison du doublé du PSG en Ligue des champions et Ligue 1 a-t-elle eu raison d’un de ses meilleurs milieux de terrain ? Les prestations de Vitinha en Coupe du Monde avec la Seleção montrent une réalité complètement inquiétante. Roberto Martinez avait pourtant fait de lui le patron régulateur du jeu venant du milieu du Portugal. Le fait est que rien ne se passe comme prévu au niveau de son rendement, bien malgré la victoire des compatriotes de Cristiano Ronaldo face à la Croatie 2-1.

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Les critiques fusent contre le protégé de Luis Enrique, pointé du doigt par la presse portugaise et européenne comme étant le maillon faible de ces 16es de finale de la Coupe du monde au sein de la Seleção. Le candidat au Ballon d’Or ne rassure pas et, côté parisien, cela pourrait avoir une incidence sur son avenir. Pour la désignation du meilleur joueur, les fans du Ballon d’Or 2026, selon Sportune , préfèrent Olise à Vitinha, qui a pourtant été énorme en club.

Un retour gagnant du Real Madrid ?

En début de mercato, le Real Madrid s’est positionné pour recruter le Portugais de 26 ans et des sommes pharaoniques ont même circulé sur l’indemnité de transfert que pourrait percevoir le PSG.

À noter que le contrat de Vitinha avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2029 et qu’il est estimé à 140 millions d’euros. Pour forcer son départ avant l’heure, les Madrilènes, motivés par la volonté de José Mourinho d’avoir le Parisien sous ses ordres, envisageraient une offre de 150 millions d’euros, selon des informations relayées par Goal.

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Avec cette baisse de régime au mondial, le milieu de terrain pourrait être cédé pour permettre au champion d’Europe de récupérer une belle indemnité de transfert pouvant servir son mercato. Clairement, les difficultés visibles de Vitinha, outre les risques de blessures pouvant provenir de la fatigue qu’il affiche de plus en plus, un mauvais début de saison est à craindre.

Des risques de blessure pour le milieu du Paris Saint-Germain

Le joueur pourrait ne pas avoir bien récupéré de la saison passée et pourrait nécessiter un temps supplémentaire avant de revenir à son très bon niveau, si toutefois il pouvait revenir aussi haut.

Ces éléments pourraient être pris en compte dans la réflexion de Paris qui, malgré sa situation financière sans pression, pourrait ouvrir la porte à un transfert.

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