Accueil - PSG mercato - Mercato : Eli Junior Kroupi ne veut plus rejoindre le PSG

Placé dans le viseur de Luis Campos l’été dernier, Eli Junior Kroupi n’était pas forcément contre un transfert au PSG. Mais la donne semble avoir changé et l’attaquant de Bournemouth s’éloignerait désormais du club de la capitale.

Ferran Torres bloque le chemin du PSG à Eli Junior Kroupi

Le Paris Saint Germain cherchait un nouvel attaquant l’été dernier, notamment après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Après plusieurs mois d’attente, Luis Campos a finalement mis la main sur Ferran Torres dans les derniers instants du mercato. Et l’ancien joueur du FC Barcelone n’aura pas mis longtemps à s’adapter à sa nouvelle équipe, avec notamment 7 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues.

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En plus de Torres, le Paris Saint Germain avait également des vues sur Eli Junior Kroupi. Mais Bournemouth demandait trop d’argent pour le club parisien, qui a préféré mettre le dossier de côté. Cependant, si l’ancien buteur du FC Lorient était très chaud à l’idée de rejoindre le Paris SG et évoluer sous les ordres de Luis Enrique, la situation aurait désormais bien changé.

En effet, selon les informations relayées ce dimanche par le journal espagnol Sport, Eli Junior Kroupi aurait désormais des doutes sur ses possibilités d’obtenir du temps de jeu à Paris depuis l’arrivée de Ferran Torres. Le club de la capitale n’a en plus plus d’urgence à recruter au poste de numéro 9. Ce qui pourrait faire les affaires du FC Barcelone.

Le Barça toujours intéressé par Junior Kroupi

Pendant que la piste parisienne semble moins évidente, le FC Barcelone reste à l’affût. Selon Sport, le club catalan maintient le contact avec l’entourage d’Eli Junior Kroupi et continuerait de suivre sa situation. Les Blaugranas ne prévoiraient toutefois pas de passer immédiatement à l’action : une offensive serait plutôt envisagée à partir de l’été 2027.

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Le prix reste également un obstacle important. Bournemouth réclamerait au moins 100 millions d’euros pour son jeune attaquant. Arsenal et Tottenham seraient eux aussi toujours attentifs à son évolution. Alors que la piste menant à Julian Alvarez n’est plus d’actualité à Barcelone, Deco et Joan Laporta pourraient ainsi accepter de signer un gros chèque pour récupérer le natif de Lorient.

Kroupi, jeune attaquant considéré comme l’un des éléments offensifs les plus prometteurs de sa génération plaît également à Arsenal et à Liverpool. Cependant, selon BBC Sport, Bournemouth n’a aucune intention d’ouvrir la porte à des départs en milieu de saison pour Alex Scott, Rayan ou Eli Junior Kroupi, trois profils régulièrement associés aux Reds ces dernières semaines.

Éloigné des terrains depuis plus de deux mois, le fils de l’ex international Éli Kroupi, se rapproche sérieusement d’un retour à la compétition. Opéré le 29 juillet d’une fracture d’un métatarsien, l’attaquant français a retrouvé la pelouse samedi pour la première fois depuis sa blessure. Le joueur de 20 ans a pu effectuer des courses et quelques exercices avec ballon, une nouvelle étape importante dans sa rééducation.

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Depuis son opération à Londres, Junior Kroupi a effectué l’essentiel de sa convalescence au centre d’entraînement des Cherries, entre soins, travail en piscine et préparation physique. Il s’est désormais fixé un premier objectif : être disponible pour le déplacement à Old Trafford face à Manchester United le 25 octobre prochain. Bournemouth ne compte toutefois prendre aucun risque avec l’une des révélations de la dernière saison de Premier League, auteur de 13 buts en 35 rencontres.

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L’international Espoirs français devra donc confirmer ses bonnes sensations au cours des prochaines semaines avant de retrouver la compétition. Et être engagé dans un transfert d’envergure loin du Paris Saint-Germain l’été prochain ?

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