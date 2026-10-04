Accueil - Mercato OM - OM : Iliman Ndiaye annonce son désir de revenir à Marseille

Le Sénégal affronte les Comores ce dimanche, à 15h00, en amical au Vélodrome de Marseille. L’occasion pour Iliman Ndiaye et Pape Gueye de retrouver une ville et un stade qu’ils connaissent bien. Le premier n’écarte même pas un retour à l’OM pour boucler la boucle.

Iliman Ndiaye « Je ne pense pas que l’histoire soit finie » avec l’OM

Auteur d’une saison décevante à l’Olympique de Marseille en 2023-2024, Iliman Ndiaye a pris du gallon, en signant à Everton puis plus récemment à Manchester City. Mais l’attaquant international sénégalais, passé par la formation marseillaise dix ans avant d’y avoir joué comme professionnel, estime que son histoire avec l’OM pourrait se poursuivre à l’avenir.

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Revenu dans la région avec la sélection sénégalaise pour y affronter les Comores, l’attaquant de 26 ans a publiquement laissé entendre que son histoire avec Marseille pourrait connaître un autre chapitre.

« Les cris des supporters qui me demandent de revenir à l’OM, ça fait plaisir. Je ne pense pas que l’histoire soit finie, mais bon on verra. Je dis ça comme ça, je ne sais jamais, où ça va me mener, en tout cas on verra bien », a confié le natif de Rouen dans les colonnes du journal La Provence. Une porte laissée ouverte, sans annonce ni projet de retour précis.

Iliman Ndiaye hors de portée pour l’OM ?

Arrivé de Sheffield United à l’été 2023 pour 17M€, Ndiaye n’avait pas réussi à répondre aux attentes lors de son unique saison sous le maillot olympien. Son départ pour Everton, un an plus tard, lui a permis de retrouver l’Angleterre et de relancer sa trajectoire, jusqu’à son transfert à Manchester City en septembre 2026 pour 70 millions d’euros.

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L’attachement à l’OM, lui, ne date pas de ces retrouvailles avec les supporters. En juin, Ndiaye confiait déjà à L’Équipe qu’il aurait aimé bénéficier d’une deuxième saison à Marseille pour montrer ce qu’il a réellement dans le coffre. Il affirmait alors être certain que son histoire avec le club n’était « pas du tout finie ».

Ses mots prennent aujourd’hui un relief particulier parce qu’il vient tout juste de rejoindre Manchester City. Ils disent son envie de ne pas considérer son passage à l’OM comme un échec définitif, pas qu’un transfert se prépare. Pour l’heure, Ndiaye a surtout une nouvelle place à conquérir chez les Citizens ; l’Olympique de Marseille reste une possibilité qu’il se refuse à écarter.

Pour autant, un come-back de Ndiaye à l’OM ne semble pas être à l’ordre du jour. Dans un contexte financier toujours délicat pour le club marseillais, l’opération s’annonce particulièrement compliquée.

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