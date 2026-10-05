Stade Rennais : Franck Haise pointe les lacunes avant la reprise

Franck Haise a dressé un constat lucide après la défaite du Stade Rennais face à Laval (1-0) en match amical durant la trêve internationale. Malgré plusieurs occasions franches et quatre montants touchés, l’entraîneur rennais attend encore davantage d’efficacité offensive et de rigueur défensive avant la reprise de la Ligue 1.

Stade Rennais : Pourquoi Franck Haise refuse-t-il de masquer les défauts rennais ?

La défaite contre Laval, pensionnaire de Ligue 2, a forcément laissé un goût amer au Stade Rennais. Mais au-delà du score, Franck Haise s’est surtout attardé sur les enseignements d’une rencontre qui devait permettre à son groupe de travailler durant la coupure internationale. Les Rouge et Noir ont surtout vécu un un scénario particulièrement frustrant.

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Malgré de nombreuses situations, Rennes n’a jamais trouvé la faille avant le but de Houdayer à la 61e minute. Quatre tirs ont même heurté les montants. Un bilan qui illustre parfaitement le paradoxe rennais : produire, dominer par séquences, mais repartir bredouille. « Évidemment, ça ne fait pas plaisir de perdre face à Laval. Un de nos objectifs était de l’emporter. Celui-là n’a pas été rempli », a reconnu Franck Haise.

Quatre poteaux : faut-il vraiment y voir seulement de la malchance ?

Le technicien breton ne s’est pas réfugié derrière la malchance. Les montants peuvent expliquer une partie de la frustration, mais ils ne peuvent pas tout justifier. Pour Franck Haise, son équipe aurait dû convertir davantage ses opportunités, notamment après la pause. « Malgré notamment une deuxième mi-temps où nous avons eu beaucoup, beaucoup d’occasions. Même si les poteaux étaient contre nous. On a touché quatre fois les montants, je crois. Malgré tout, on aurait dû marquer », a-t-il insisté.

Le problème dépasse donc la simple question du dernier geste. Le Stade Rennais doit encore gagner en présence dans les zones décisives, en percussion et en capacité à faire mal lorsque la domination territoriale devient évidente. La première période a d’ailleurs laissé Haise sur sa faim : « On a pu manquer de présence dans la surface et de percussion dans les 30 derniers mètres en première. »

Et si le danger venait aussi de derrière ?

L’entraîneur rennais n’a pas limité son analyse aux attaquants. Le seul but encaissé face à Laval a également révélé une fragilité que le staff devra corriger rapidement. Sur une longue transition, le Stade Rennais s’est retrouvé exposé sur son côté gauche, avec une défense jugée trop passive par son entraîneur. « On a fait preuve de naïveté sur le but qu’on encaisse. Sur une longue transition, on est naïfs sur notre flanc gauche », a regretté Franck Haise.

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Ce constat rappelle qu’une équipe ambitieuse ne peut pas se contenter de multiplier les occasions. Elle doit aussi savoir protéger ses temps forts et éviter de transformer une perte de balle en occasion adverse. Rennes possède des arguments dans le pressing et l’anticipation, mais doit encore parvenir à mieux équilibrer ses efforts.

Les chiffres donnent-ils raison aux inquiétudes de Haise ?

Les données disponibles après cinq journées de Ligue 1 confortent une partie du diagnostic. Selon Data’Scout, Rennes affiche notamment des indices élevés en matière de pressing (82), d’agressivité (87), d’intensité (98) et d’endurance (100).

Le club présente également de solides indicateurs concernant la présence dans la surface (87), le jeu entre les lignes (78) et les centres (79). Mais un chiffre attire particulièrement l’attention : celui de la finition, limité à 50. Le contraste est saisissant entre la capacité à mettre de l’intensité, à récupérer et à créer des situations et la faculté à conclure.

Défensivement, le tableau est tout aussi contrasté, avec une anticipation évaluée à 100 et une défense aérienne à 100, mais une imperméabilité seulement à 31 et une efficacité dans les duels à 46. La marge de progression est donc clairement identifiée. Rennes doit transformer son activité en résultats concrets dans les deux surfaces.

La trêve a-t-elle finalement servi les intérêts du Stade Rennais ?

Malgré cette défaite, Franck Haise ne veut pas jeter l’ensemble du travail effectué pendant la coupure. Avec un groupe réduit par les sélections internationales, le technicien a profité de la rencontre pour donner du temps de jeu à plusieurs jeunes et poursuivre l’installation de ses principes.

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« Dans l’ensemble, on a vu des choses intéressantes. Après la coupure, on a fait un match intéressant face à une bonne équipe, avec de bons joueurs », a-t-il expliqué, avant de souligner les progrès dans « la maîtrise, dans le jeu et sur les occasions » créées après la pause. Le résultat contre Laval restera donc anecdotique sur le plan comptable.

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Les avertissements, eux, pourraient avoir davantage de valeur. Avec la reprise de la Ligue 1 et un calendrier appelé à se durcir, Franck Haise sait que Rennes devra rapidement convertir ses occasions, sécuriser ses transitions et montrer davantage de présence dans les trente derniers mètres. Les montants ont peut-être sauvé les apparences à Laval ; ils ne pourront pas toujours le faire.