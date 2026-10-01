Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : Naples connaît le prix à payer pour Szymanski

Le Stade Rennais pourrait voir Sebastian Szymanski attirer Naples lors du mercato hivernal 2027. Le club italien suivrait le milieu polonais, tandis que le club breton serait ouvert aux discussions pour une offre d’au moins millions d’euros.

Mercato Stade Rennais : Pourquoi Naples revient-il sur la piste Szymanski ?

Le nom de Sebastian Szymanski circule de nouveau du côté de Naples. Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, le club italien cible le milieu rennais pour le mercato de janvier et souhaite renforcer son effectif avec plusieurs recrues cet hiver.

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La piste n’est toutefois pas synonyme de transfert imminent. Le Stade Rennais réclamerait au moins 15 millions d’euros pour envisager le départ de son joueur. Une valorisation qui reste à confirmer par une proposition concrète du club italien. Pour l’heure, le club de Serie A est loin d’une offre officielle.

Szymanski peut-il vraiment quitter Rennes dès janvier ?

La situation sportive du Polonais explique en partie l’intérêt napolitain. Après avoir été davantage utilisé en début de saison, Sebastian Szymanski a vu son temps de jeu évoluer sous Franck Haise, ce qui alimente forcément les interrogations autour de son avenir. Il compte un but et une passe décisive en Ligue 1 cette saison.

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Mais Rennes n’a pas intérêt à se précipiter. Le club breton avait recruté le joueur précisément pour apporter de la créativité et de la polyvalence dans le secteur offensif. Lors de son arrivée, Loïc Désiré expliquait : « On cherchait un nouveau joueur qui a la capacité de faire la différence dans les 30 derniers mètres ». Le message reste révélateur du rôle imaginé pour Szymanski au Stade Rennais.

Que dit son contrat face aux exigences de Naples ?

Le principal élément de contexte se trouve dans la durée de son engagement. Le Stade Rennais a officiellement annoncé, le 22 janvier 2026, la signature de Sebastian Szymanski jusqu’en juin 2029, après son arrivée en provenance de Fenerbahçe. Le club avait alors présenté l’international polonais comme un renfort destiné à dynamiser son secteur offensif.

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Cette longue échéance place donc Rennes en position de négocier sans urgence particulière. D’autant que le marché autour du joueur n’est pas parfaitement fixé. Une valorisation autour de 20 millions d’euros était pourtant évoquée un peu plus tôt. Les discussions devraient toutefois s’ouvrir pour une offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros.

Pourquoi Rennes aurait-il intérêt à patienter ?

Sur le plan sportif, un départ en plein exercice présenterait aussi une difficulté évidente. Engagé dans plusieurs compétitions, Rennes doit conserver suffisamment de solutions dans son secteur offensif pour absorber un calendrier chargé. Les Rouge et Noir sont notamment engagés en Ligue 1, en Ligue Europa et la Coupe de France.

Perdre Szymanski en janvier obligerait donc le staff à réorganiser une partie de sa rotation, à moins que le club ne prépare immédiatement un remplacement. Pour le joueur, l’équation est tout aussi délicate. Naples représente une piste prestigieuse, mais le dossier dépendra surtout de trois éléments : le montant réellement proposé, la volonté de Rennes de conserver son milieu et la place promise à Szymanski en Italie.

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15 millions d’euros pourraient ouvrir la discussion ; ils ne suffisent pas encore à annoncer son départ. Pour le Stade Rennais, le prochain épisode se jouera donc probablement autour d’une question beaucoup plus concrète : Naples passera-t-il réellement de l’intérêt à l’offre ? D’ici janvier, la situation devrait se clarifier autour du milieu de terrain.