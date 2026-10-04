Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais-Auxerre : Une cascade de forfaits avant le duel

Le Stade Rennais recevra l’AJ Auxerre dimanche à 17h15 au Roazhon Park, pour la sixième journée de Ligue 1. Franck Haise devrait disposer d’un groupe presque au complet, tandis que Will Still devra composer avec plusieurs absences importantes côté auxerrois.

Stade Rennais : Pourquoi Auxerre arrive-t-il si diminué à Rennes ?

Après la trêve internationale, le Stade Rennais s’apprête à retrouver le championnat dans des conditions plutôt favorables. Alors que Franck Haise devrait pouvoir compter sur la majorité de ses joueurs, l’AJ Auxerre connaît une situation nettement plus préoccupante avant ce déplacement en Bretagne. C’est en tout cas ce que laisse croire une vidéo du club breton sur ses réseaux sociaux.

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Les images publiées par le SRFC permettent de mesurer l’enjeu de cette rencontre. Mais les éléments communiqués autour de l’effectif auxerrois dessinent surtout un constat clair. Will Still devra probablement bricoler avec un groupe amputé de plusieurs éléments importants. En football, les trêves internationales réservent parfois des surprises. Celle-ci pourrait bien avoir laissé quelques mauvaises nouvelles dans les valises bourguignonnes.

Quels joueurs manqueront à l’appel dimanche ?

Le premier absent est déjà connu. Christ Makosso sera suspendu pour cette rencontre après une accumulation de cartons jaunes. À cette absence disciplinaire s’ajoutent plusieurs forfaits liés à des blessures, qui fragilisent sérieusement les plans de Will Still. Assane Dioussé, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou, est indisponible pour une longue période.

Bryan Okoh connaît également une sérieuse blessure au genou. Marvin Senaya et Telli Siwe sont, eux, touchés aux ischio-jambiers. Les quatre joueurs étaient encore absents vendredi lors du match amical remporté par Auxerre contre Clermont (4-3). Autrement dit, sauf retournement de situation, l’infirmerie risque de rester bien remplie au moment de monter dans le bus pour Rennes.

Haise peut-il profiter de cette cascade de forfaits ?

Pour Franck Haise, la situation apparaît beaucoup plus confortable. Sauf nouveau pépin physique d’ici dimanche, l’entraîneur rennais devrait pouvoir s’appuyer sur un effectif quasiment au complet pour cette sixième journée. Il serait toutefois dangereux de transformer trop vite ces absences auxerroises en avantage décisif.

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Une équipe diminuée peut aussi jouer libérée, sans avoir grand-chose à perdre. Will Still devra trouver des solutions et réorganiser son onze, avec une marge de manœuvre réduite. Au moins cinq absences majeures sont ainsi annoncées dans les rangs bourguignons, ce qui représente un véritable casse-tête avant un déplacement déjà délicat.

Un précédent qui change la donne ?

Le chiffre est parlant : quatre joueurs blessés auxquels s’ajoute un suspendu, soit potentiellement cinq absences importantes pour Auxerre. À l’inverse, le Stade Rennais pourrait aborder la reprise avec une profondeur d’effectif bien plus confortable, un élément particulièrement précieux après une coupure internationale. Le calendrier ajoute également une petite dose de pression à cette affiche.

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Avec seulement cinq journées disputées avant cette rencontre, chaque point compte déjà dans la construction d’une saison de Ligue 1. Rennes aura donc l’occasion de profiter de ses conditions favorables, mais devra surtout éviter le piège classique : croire qu’un adversaire diminué est nécessairement un adversaire vaincu. Dimanche, le Roazhon Park donnera la réponse.