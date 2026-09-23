Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Haise libère tout le monde pour digérer le 4-0 à Lyon

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Balayé 4-0 par l’OL samedi soir au Groupama Stadium, le Stade Rennais FC ne reverra pas le terrain d’entraînement avant plusieurs jours. Franck Haise a renvoyé chez eux tous ces joueurs qu’il ne reverra pas avant une semaine. Le club breton a désormais trois semaines devant lui avant de recevoir Auxerre, le dimanche 11 octobre à 17h15.

Centre d’entraînement du Stade Rennais FC.

Pourquoi la trêve internationale dure-t-elle trois semaines ?

C’est la nouveauté du calendrier cette saison. La trêve internationale d’automne se joue en un seul bloc de trois semaines, selon Foot Sur 7, habitué du centre d’entraînement Henri Guérin. Elle est consacrée aux rencontres de sélections et notamment à la Ligue des nations, là où les clubs subissaient auparavant trois coupures successives en septembre, octobre et novembre. Les supporters doivent patienter longtemps sans Ligue 1, les entraîneurs y trouvent une fenêtre rare pour faire souffler leur effectif en pleine saison.

Franck Haise a clairement choisi cette option. « On travaille depuis douze semaines, on a pas mal enchaîné et on va repartir pour douze semaines après cette trêve jusqu’à Noël », a expliqué l’entraîneur du Stade Rennais à Ouest-France. Le groupe a repris fin juin et mène de front le championnat et la Ligue Europa, où il a été tenu en échec 0-0 par Sturm Graz quelques jours avant le déplacement à Lyon.

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Quel programme pour le Stade Rennais pendant la coupure ?

Le repos ne vaut que pour les joueurs restés en Bretagne. Les internationaux, parmi lesquels Esteban Lepaul, appelé en équipe de France, rejoignent leur sélection. L’ancien attaquant d’Angers est déjà passé par le bizutage réservé aux nouveaux venus chez les Bleus.

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Au retour des congés, le rythme changera nettement. Certains jours seront consacrés à deux séances d’entraînement, et le staff compte faire monter des jeunes de l’Académie pour compléter un groupe amputé de ses sélectionnés. Pour ces joueurs du centre de formation, la période offre l’occasion de s’entraîner plusieurs jours avec les professionnels sous les yeux de Franck Haise.

Comment expliquer le 4-0 encaissé face à l’OL ?

Le revers de samedi laisse des traces dans le vestiaire rennais. Haise avait largement remanié son équipe pour ce rendez-vous et il n’a pas cherché d’excuse. « Quand on est entraîneur, avec les sept changements que j’ai faits, et que l’on prend 4-0, le premier fautif, c’est moi », a reconnu Franck Haise face à Foot-Sur7 en conférence de presse. Cette rencontre de la 5e journée avait aussi été interrompue treize minutes peu avant la pause, après le déploiement d’une banderole et des chants insultants visant Saint-Étienne dans le Virage Nord.

L’entraîneur rennais a aussi fixé le prochain objectif. Franck Haise a promis : « Nous allons nous remettre au travail avec de l’entrain et de l’envie, puis montrer contre Auxerre un autre visage. » Au classement, le Stade Rennais reste cinquième de Ligue 1 avec 10 points après cinq journées.

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Pourquoi Lyon a-t-il aussi donné une semaine de repos ?

Le vainqueur de samedi a pris la même décision, pour d’autres raisons. Deuxième de Ligue 1 avec 11 points, un de plus que les Bretons, l’Olympique lyonnais libère lui aussi ses joueurs pendant une semaine. Paulo Fonseca n’a pas assez de joueurs disponibles pour organiser des séances collectives complètes, précise Foot01.

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À Rennes, la réception d’Auxerre le 11 octobre servira de premier test après trois semaines sans match officiel. Le premier bloc de la saison s’est refermé sur deux rencontres sans victoire, en Autriche puis à Lyon.

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