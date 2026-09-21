Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : Un cador italien vise Sebastien Szymanski

Le potentiel départ de Nico Paz l’été prochain pourrait pousser Côme à chercher un nouveau milieu offensif. Le technicien du club italien, Cesc Fabregas aurait identifié une piste au Stade Rennais : Sebastian Szymanski. Le club breton est vendeur.

Mercato Stade Rennais : Direction l’Italie pour Sebastien Szymanski ?

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Côme se montre prudent pour ne pas être surpris l’été prochain. Le jeune talent Nico Paz attire l’œil des plus grands clubs européens, selon Ekrem Konur. Même si l’international argentin reste officiellement à Côme pour la saison 2026-2027, le club italien chercherait déjà son successeur.

Cesc Fabregas anticipe son départ. L’entraîneur espagnol cherche un profil capable de reprendre le flambeau dans le cœur du jeu. Son regard se tourne désormais vers le Stade Rennais, où évolue Sebastian Szymanski.

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International polonais de 27 ans, Szymanski possède des qualités techniques remarquables. Le joueur maîtrise parfaitement les passes en profondeur. Sa patte gauche s’avère particulièrement redoutable sur coup de pied arrêté, un atout qui rappelle précisément le profil de Nico Paz.

Le Stade Rennais fixe le tarif pour Sebastian Szymanski ?

Arrivé en Bretagne durant le mois de janvier 2026, le milieu de terrain s’est engagé avec les Rouge et Noir jusqu’en 2029. Ce transfert a coûté 9,5 millions d’euros au club français. Szymanski apporte un volume de jeu impressionnant, une vision claire et une polyvalence précieuse. Il peut orchestrer l’attaque dans l’axe, occuper un rôle de milieu relayeur ou repiquer depuis le couloir droit. C’est cette adaptabilité tactique qui séduit le staff italien.

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Cependant, les dirigeants rennais ne lâcheront pas leur joueur sans une contrepartie financière importante. Le club breton estime aujourd’hui la valeur du Polonais à 20 millions d’euros. Ce montant dépasse largement le prix d’achat initial de 9,5 millions. Il s’inscrit aussi au-dessus de sa valeur marchande actuelle, estimée à 12 millions d’euros. Une telle exigence pose question : Rennes peut-il réellement obtenir cette somme pour un joueur approchant de la trentaine ? À cet âge, la valeur de revente est un peu faible.

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Côme dispose de moyens financiers considérables. Le club dépense généreusement sur le marché des transferts depuis plusieurs saisons. Si Fabregas identifie Szymanski comme la pièce manquante de son dispositif pour l’été 2027, la formation italienne n’hésitera pas à aligner les millions demandés.

Rude concurrence pour Sebastian Szymanski ?

Le Stade Rennais ne tremble pas puisque d’autres prétendants flairent aussi le coup. Selon le spécialiste du mercato, Ekrem Konur, Naples cible aussi le Polonais. Ce club a aussi des solides moyens financiers pour passer à l’attaque. Cette rude concurrence fait les affaires des pensionnaires du Roazhon Park.

Si une offre XXL tombe lors du prochain mercato estival, le joueur pourrait quitter le navire. Sebastian Szymanski n’est pas intouchable à Rennes. Le coach Franck Haise ne compte pas forcément sur lui pour atteindre ses objectifs. Il y a plusieurs joueurs talentueux à Rennes qui peuvent faire le job.

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Pour Rennes, vendre le joueur pour 20 millions d’euros constituerait une excellente affaire financière, même si le Polonais rend de précieux services sur le terrain. Une transaction conclue autour de 15 millions d’euros assurerait déjà une plus-value très intéressante pour les finances bretonnes. L’opération contenterait ainsi chaque partie engagée dans ce dossier.

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Pour l’instant, il ne s’agit toutefois que d’une rumeur. La succession de Nico Paz ne se jouera réellement que lorsque l’Argentin décidera de tourner la page à Côme. Cette saison, il met encore tout le monde d’accord en Italie. En Serie A comme en Ligue des Champions, il est présent et livre de solides performances. Cesc Fabregas compte pleinement sur son crack argentin.