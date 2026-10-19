Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Nouvelles inquiétantes pour Lepaul, touché à la cheville

Le Stade Rennais pourrait devoir se passer d’Esteban Lepaul pour son déplacement à Turin, jeudi, face à la Juventus en Ligue Europa. Dimanche, lors de la défaite contre le Paris FC (3-4), l’attaquant s’est blessé à la cheville gauche. Malgré son triplé inscrit sur penalty, l’avant-centre rennais inquiète Franck Haise, qui doute ouvertement de sa capacité à rejouer à si brève échéance.

Stade Rennais : Un triplé historique au goût amer pour Lepaul

Esteban Lepaul avait de quoi se réjouir. Face au Paris FC, l’attaquant du Stade Rennais a transformé trois penalties, aux 29e, 75e et 88e minutes, ce qui a maintenu son équipe dans le match. Cela n’a pourtant pas suffi.

Les Bretons se sont inclinés (3-4), alors qu’une victoire leur aurait ouvert la porte de la première place du championnat. Mais l’inquiétude porte désormais sur l’état physique du buteur, sorti en fin de rencontre. Franck Haise encaisse mal cette défaite.

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Son équipe a montré des failles défensives, et le technicien doit en plus gérer l’incertitude qui pèse sur son atout offensif numéro un. Muet face à l’OFI Crète (2-1) lors de la rencontre précédente, Esteban Lepaul avait retrouvé toute son efficacité. Devant Kevin Trapp, il a gardé son sang-froid, sans pouvoir sauver les siens.

La cheville gauche, nouveau sujet d’alarme

Tout s’est joué dans les dernières minutes pour l’attaquant rennais. Touché à la cheville gauche, Esteban Lepaul n’a pas pu poursuivre la rencontre, et son équipe a fini à dix dans une fin de match déjà tendue. Après le match, Franck Haise s’est montré pessimiste sur la présence de son joueur au prochain rendez-vous européen.

« Le connaissant, s’il sort dans le temps additionnel, à 3-3, et dans un temps fort pour nous, parce qu’il me dit qu’il ne peut pas, je ne vois pas comment à très court terme, et jeudi c’est du très court terme, il pourrait jouer », a expliqué l’entraîneur rennais. Ces mots font douter de la présence du buteur en Italie, sans confirmer officiellement son forfait.

Franck Haise face à un casse-tête offensif

Rennes n’a pas le temps de souffler. Jeudi, à 18 h 45, les Bretons affrontent la Juventus Turin lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Sans Esteban Lepaul, Franck Haise devrait revoir ses plans offensifs en quelques jours seulement, ce qui compliquerait sa préparation.

Le staff médical doit d’abord évaluer la blessure avant toute décision définitive. L’entraîneur a aussi reconnu les limites de son propre diagnostic. « Je n’ai vu qu’une image, c’est difficile à comprendre. S’il n’a pas pu repartir, je sais que c’est un vrai problème », a-t-il ajouté.

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L’incertitude demeure, même si les premiers signaux n’incitent pas à l’optimisme. Aucun délai de retour précis ne peut être avancé pour l’instant. Rennes devra attendre des éléments médicaux plus complets pour savoir s’il peut compter sur son attaquant à Turin.

Sept buts et un précédent qui entretiennent l’espoir

Les chiffres confirment le poids d’Esteban Lepaul dans le dispositif rennais. Avec son triplé contre le Paris FC, l’attaquant totalise sept buts en championnat et retrouve la tête du classement des buteurs. Il avait déjà signé un triplé en Ligue 1 contre Strasbourg, en novembre 2025.

Son efficacité devant le but compte beaucoup pour une équipe qui cherche à transformer ses ambitions en résultats réguliers. Sans lui, Franck Haise devrait vite trouver une autre solution pour garder du danger offensif face à la Juventus. La tâche se complique : Rennes vient d’encaisser quatre buts et traîne des fragilités défensives déjà visibles lors de la lourde défaite contre Lyon (0-4).

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Entre l’équilibre collectif à retrouver et l’incertitude autour de son meilleur buteur, le club breton entame une semaine importante. Esteban Lepaul veut d’abord savoir à quel point sa blessure est grave. Le Stade Rennais, lui, espère que cette soirée douloureuse n’aura pas de suite fâcheuse.