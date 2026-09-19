RC Lens : Yannick Cahuzac prévient après le revers à Monaco

Pour sa première sur le banc du RC Lens, Yannick Cahuzac s’est incliné 2-1 à Monaco ce vendredi lors de la 5e journée de Ligue 1, malgré une seconde période plus convaincante. Interrogé, l’entraîneur lensois a expliqué l’ajustement effectué à la mi-temps et regretté de ne pas avoir ramené au moins un point.

RC Lens : Pourquoi Yannick Cahuzac a-t-il été frustré après Monaco ?

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Au micro du RC Lens, Yannick Cahuzac a reconnu sa déception après cette première à la tête du RC Lens. Le technicien lensois, nommé mardi après le départ de Dino Toppmöller, estime toutefois que son équipe a montré suffisamment de ressources pour espérer repartir avec un résultat du stade Louis-II.

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« Il y a beaucoup de frustration. Après, oui, ça reste une première, mais une première avec une défaite. Je n’ai pas de regrets, j’ai senti un groupe investi, j’ai senti un groupe qui avait réagi à la mi-temps », a expliqué Cahuzac. Il a surtout retenu la réaction de ses joueurs après une première période durant laquelle Monaco avait posé des problèmes à son équipe.

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Le nouvel entraîneur du Racing a également insisté sur les contraintes auxquelles il doit faire face avec un effectif diminué. Yannick veut essayer de travailler, de profiter de la trêve pour bosser, pour récupérer du monde. Malgré la défaite, Cahuzac s’est montré satisfait de l’état d’esprit affiché par ses joueurs.

Comment Cahuzac a-t-il corrigé les problèmes défensifs ?

Le principal ajustement est intervenu à la pause. En première période, Lens a notamment été mis en difficulté par les mouvements monégasques dans les espaces situés derrière ses numéros 10. Les Artésiens hésitaient entre avancer et rester en retrait, ce qui permettait aux attaquants de l’ASM de profiter des espaces. Cahuzac a alors demandé à ses joueurs de modifier leur positionnement. « On ne savait pas trop si on devait avancer ou pas, et on était toujours en retard, donc on a réglé le problème à la mi-temps. On a pris des positions hybrides pour pouvoir avancer », a détaillé l’entraîneur lensois.

Yannick a également précisé son choix : « On a sorti un gros ajustement à la mi-temps pour sortir un peu moins haut, notamment sur les côtés. » Cette modification a permis au RC Lens de mieux contenir Monaco et de livrer une deuxième période jugée plus aboutie par son entraîneur.

Que retient Yannick Cahuzac de cette première ?

Malgré le résultat, Cahuzac estime que cette première expérience sur le banc lensois lui apporte des éléments sur lesquels il doit travailler pendant la trêve internationale. Il veut notamment s’appuyer sur la réaction de son groupe après la pause et sur sa capacité à répondre aux problèmes posés par l’adversaire. « Je trouve que la seconde mi-temps est de bonne facture. On va s’appuyer là-dessus, on va essayer de travailler », a indiqué Yannick. Le technicien a aussi tenu à souligner l’investissement de ses joueurs : « Mais en tout cas, je suis assez fier des gars, ils ont montré un super état d’esprit. »

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Le regret reste toutefois celui de repartir de Monaco sans le moindre point. Le nouvel entraîneur du RC Lens devra donc attendre avant de connaître sa première victoire.