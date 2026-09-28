Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Amadou Haïdara, le nouveau renfort de Cahuzac ?

Amadou Haïdara, arrivé au RC Lens en janvier 2026, a retrouvé des sensations avec le Mali lors de la victoire contre le Cap-Vert (3-1), avec une passe décisive en 60 minutes. Le milieu de 28 ans, perturbé par plusieurs problèmes physiques depuis son arrivée dans le Nord, peut désormais préparer son retour en Ligue 1 avec davantage de rythme.

RC Lens : Quelle a été la prestation d’Amadou Haïdara avec le Mali ?

Selon le journaliste malien Drissa Traoré, Amadou Haïdara a livré une prestation remarquée lors de la victoire du Mali contre le Cap-Vert. Aligné dans le nouveau système en 4-2-3-1 d’Anthony Da Silva, le milieu du RC Lens a disputé 60 minutes avant de céder sa place à la 61e. Il a notamment délivré une passe décisive de la tête sur corner pour Nene Dorgelès, sur le deuxième but des Aigles.

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Cette rencontre lui a également permis d’accumuler du temps de jeu après une période perturbée par plusieurs pépins physiques. Drissa Traoré lui a attribué la note de 8/10 et a souligné son activité dans l’entrejeu. Le journaliste malien estime notamment qu’Haïdara a été « le métronome du nouveau système en 4-2-3-1 », mettant en avant sa récupération et sa capacité à distribuer rapidement le ballon.

Comment Haïdara s’est-il distingué contre le Cap-Vert ?

Le milieu lensois a affiché des statistiques qui illustrent son activité durant cette rencontre. Il a réussi 98 % de ses passes et affiché un taux de réussite de 100 % dans le jeu long. Il a également remporté tous ses duels, aussi bien au sol que dans les airs, confirmant son implication dans les phases défensives. Pourtant, depuis son arrivée au RC Lens, Haïdara cherche encore à retrouver la continuité nécessaire.

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Son temps de jeu limité à une heure avec le Mali montre toutefois que sa montée en puissance reste progressive. Le joueur a lui-même qualifié sa prestation de « satisfaisante » sur ses réseaux sociaux, en insistant sur la solidarité du collectif et la capacité du Mali à imposer son style de jeu.

Haïdara peut-il devenir un renfort pour Cahuzac contre l’OL ?

Le RC Lens peut désormais espérer récupérer un milieu plus proche de ses capacités habituelles pour la reprise du championnat. Sous les ordres de Yannick Cahuzac, Haïdara pourrait avoir l’occasion de retrouver un rôle important dans l’entrejeu, notamment grâce à son expérience et à son activité dans les phases de récupération et de relance.

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