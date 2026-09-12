Accueil - RC Lens - RC Lens – Le Mans : Toppmöller veut surfer sur la victoire à Prague

Vainqueur du Slavia Prague jeudi lors de la première journée de la ligue des Champions, le RC Lens enchaînera dès dimanche au Mans, à 17h15, lors de la 4e journée de Ligue 1. Dino Toppmöller espère que ce succès européen donnera une énergie à son équipe.

RC Lens : Dino Toppmöller veut profiter de l’élan de Prague

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Le RC Lens n’aura pas beaucoup de temps pour savourer sa victoire en République tchèque. Après son déplacement à Prague, le Racing devra déjà se présenter au Mans pour poursuivre son parcours en Ligue 1. Dans un entretien accordé à Lensois, Dino Toppmöller ne cache pas les difficultés liées à cet enchaînement. « Quand on est coach, on n’est pas trop content de voir qu’on n’a même pas 72 heures pour récupérer d’un match. Mais c’est comme ça, il faut accepter le challenge », a confié l’entraîneur lensois.

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Face à une équipe mancelle portée par son public et habituée à travailler avec les mêmes repères depuis plusieurs saisons, le technicien allemand sait que son groupe devra rapidement tourner la page européenne. « Je sais qu’il y a une certaine fatigue après le match de jeudi, mais ça disparaît vite avec une victoire. C’est beaucoup plus facile de gérer ça, c’est pourquoi c’était très important de gagner. »

Une victoire pour lancer la saison du RC Lens ?

Interrogé sur l’impact que pourrait avoir ce succès à Prague, Dino Toppmöller préfère toutefois garder une certaine mesure. Pour autant, le technicien estime que son équipe peut tirer une force supplémentaire de cette soirée européenne. « Maintenant, une victoire comme ça, ça peut donner vraiment une énergie, un boost pour l’équipe, pour le mental. »

Le travail reste néanmoins important pour un groupe profondément renouvelé. « Je pense que c’est clair pour tout le monde qu’on a une équipe en reconstruction totale, avec beaucoup de nouveaux, avec beaucoup de jeunes, pas mal de blessés », a rappelé Dino Toppmöller, qui souhaite encore voir son équipe progresser « dans toutes les phases de jeu ».

Dino Toppmöller réclame du temps

La reconstruction concerne notamment un secteur défensif largement modifié par rapport à la saison dernière. Le RC Lens a perdu plusieurs cadres, tandis que de nouveaux joueurs doivent encore trouver leurs repères. « C’est pourquoi le plus important pour un coach, c’est d’avoir le temps pour travailler avec les joueurs qu’on a. Et j’ai beaucoup envie de faire ce travail », a expliqué Toppmöller.

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L’entraîneur lensois a également tenu à défendre ses jeunes joueurs, comme Kyllian Antonio et Souleymane Sagnan, déjà sollicités à haut niveau. « Je protège toujours mes joueurs. On a besoin de temps », a insisté le coach.