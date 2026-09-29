Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Antoine Valero envoyé à Lens dès cet hiver ?

Le traitement infligé à Antoine Valero commence à faire parler à Marseille. Peu utilisé par Bruno Genesio en ce début de saison, le jeune attaquant de l’OM semble se diriger vers un transfert au RC Lens dès cet hiver.

Antoine Valero, un pur produit de l’OM en quête de maturité

Ayant terminé le mercato sans la moindre recrue estivale, Bruno Genesio est contraint de faire avec les moyens de bord. L’entraîneur de l’OM n’hésite pas à lancer de jeunes joueurs dans le grand. C’est le cas avec Keyliane Abdallah. Sauf que la donne est différente concernant Antoine Valero. La Provence fait des révélations sur situation de l’attaquant de 18 ans.

Le profil du jeune buteur ne laisse personne indifférent à l’Olympique de Marseille. Même si un fossé subsiste encore entre ses dispositions actuelles et les exigences de l’élite. Antoine Valero est doté d’une grande qualité technique et d’une efficacité devant les buts adverses. Il sort d’une saison prolifique avec 23 buts inscrits, dont 15 en National U19.

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Avec de telles performances, l’avant-centre français semblait promis à une place en équipe première. Surtout que Bruno Genesio fait face à un manque de profondeur sur son banc de touche. Franchir le pas menant au groupe professionnel demande cependant une transition mesurée. Le secteur offensif marseillais est particulièrement concurrentiel. S’imposer à un si jeune âge relève d’un défi XXL.

Le RC Lens reste aux aguets

Contacté par La Provence, un haut gradé de l’OM a parfaitement résumé la situation du jeune joueur. Il assure que « Antoine Valero a les qualités et le profil pour s’imposer. Il n’est juste pas prêt à l’instant T ». Cette déclaration prouve que la direction marseillaise suit son évolution de près, sans pour autant brûler les étapes.

Un haut gradé de la formation de l'OM :



"Valero ? Il a les qualités et le profil pour s'imposer.



Il n'est juste pas prêt à l'instant T."



[@laprovence] pic.twitter.com/HmWTxY4rsV — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 29, 2026

Ce faible temps de jeu pourrait toute de même pousser Antoine Valero à s’interroger sur son avenir à l’Olympique de Marseille. L’idée d’un prêt lors du mercato de janvier commence à prendre de l’ampleur. Le But Football indique que le RC Lens, très attentif aux jeunes à fort potentiel, surveille sa situation de très près.

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Les Sang et Or s’étaient déjà positionné sur le dossier lors des derniers instants du mercato estival. Le club entraîné par Yannick Cahuzac pourrait revenir à la charge si la situation sportive du jeune attaquant de l’OM n’évolue pas. Cette opération présenterait un double avantage pour le RC Lens. Attirer un profil prometteur et lui offrir un tremplin idéal pour s’aguerrir.

Un deal gagnant-gagnant pour l’Olympique de Marseille

La perspective d’accueillir le jeune Marseillais séduit déjà certains Lensois. L’environnement exigeant du stade Bollaert étant réputé pour propulser les pépites. Prêter Antoine Valero permettrait aussi à l’état-major de l’OM d’observer sa progression en conditions réelles sans se séparer définitivement d’un talent très convoité.

Cette formule idéale pour permettre au jeune joueur de s’aguerrir avant de prétendre plus tard à une place de choix à l’Olympique de Marseille. Son avenir dépendra donc de sa capacité à bousculer la hiérarchie établie dans les semaines à venir. Notons que le natif de Marseille s’était vu proposer un contrat professionnel au printemps dernier sous l’impulsion de Medhi Benatia.

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Cette offre a évolué depuis son rapprochement avec l’agence CAA Stellar. Même si son ambition première reste inchangée : parapher un nouveau contrat avec son club de cœur. Antoine Valero est lié à l’OM jusqu’en juin 2028. Il comptabilise 2 buts en 3 matchs disputés en National 2 durant cet exercice.

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L’hiver sera certainement décisif pour l’avenir de ce jeune buteur de l’Olympique de Marseille. Ce dernier est sans doute tiraillé entre le désir de s’imposer dans sa ville natale et la possibilité d’engranger de précieuses minutes loin du Vélodrome.

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