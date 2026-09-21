Accueil - Mercato RC Lens - Mercato : Victor Gabriel proposé au RC Lens pour renforcer la défense

Le RC Lens cherche toujours un défenseur central gauche pour compenser le départ de Malang Sarr et explore plusieurs pistes. Victor Gabriel, défenseur brésilien de 22 ans évoluant à l’Internacional Porto Alegre, a été proposé aux dirigeants lensois.

Mercato RC Lens : Pourquoi Victor Gabriel a-t-il été proposé ?

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Le départ de Malang Sarr au terme de son contrat a laissé une place à prendre dans la défense lensoise. Selon Top Mercato, la cellule de recrutement recherche ainsi un axial gauche capable de renforcer l’effectif, alors que plusieurs noms ont déjà circulé lors du mercato estival. Armando Obispo, international avec Curaçao, avait notamment été ciblé, mais les discussions avec le PSV Eindhoven n’ont pas abouti après une surenchère du club néerlandais.

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Adam Obert, défenseur polyvalent de Cagliari, et Nathan Zézé, ancien joueur du FC Nantes désormais à Neom, ont également été cités parmi les solutions étudiées. El Chadaille Bitshiabu a aussi été associé au RC Lens, sans que son dossier ne se concrétise à ce stade. Dans ce contexte, le profil de Victor Gabriel a été proposé au Sang et Or.

Que sait-on du profil de Victor Gabriel ?

Âgé de 22 ans, Victor Gabriel évolue à l’Internacional Porto Alegre, avec lequel il est sous contrat jusqu’en décembre 2029. Né à Tuntum, il possède déjà une expérience réelle avec l’équipe première de son club. Il totalise 50 apparitions toutes compétitions confondues avec l’Internacional, pour trois buts et une passe décisive. Sa valeur est estimée à 5 millions d’euros par Transfermarkt, soit un montant inférieur à l’enveloppe maximale évoquée pour le recrutement d’un défenseur.

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Victor Gabriel correspond ainsi au type de joueur recherché par Lens ; un défenseur jeune, déjà intégré au haut niveau brésilien et disposant d’une marge de progression. Son contrat longue durée avec l’Internacional met toutefois le club en position de force.

Quel budget le RC Lens peut-il consacrer à ce renfort ?

La direction lensoise aurait déjà cadré financièrement cette recherche. Top Mercato évoque une enveloppe maximale de 10 millions d’euros pour recruter un défenseur central. Ce montant montre néanmoins que le club souhaite contrôler son investissement sur ce poste.

Cette contrainte explique en partie la difficulté rencontrée sur certaines pistes. Armando Obispo n’a pas pu être recruté après la demande du PSV, tandis que Nathan Zézé serait difficilement accessible en raison notamment de ses conditions salariales à Neom. Lens doit donc identifier un joueur dont le prix et les conditions contractuelles restent compatibles avec ses capacités financières.

Victor Gabriel, présente sur le papier un coût de transfert inférieur aux plafonds avancés. Son contrat jusqu’en 2029 pourrait cependant permettre à l’Internacional de négocier une indemnité différente de cette estimation. Pour l’heure, aucune négociation aboutie n’est annoncée et son nom reste celui d’une piste proposée au RC Lens.

Pourquoi Lens cherche-t-il encore à renforcer sa défense ?

Après une victoire contre le PSG au Trophée des champions et un succès 5-2 face à Auxerre en ouverture de la Ligue 1, le club a connu davantage de difficultés en championnat. Dino Toppmöller, nommé en juin, a quitté son poste après six matchs, malgré une victoire à Prague pour ses débuts en Ligue des champions.

En Ligue 1, Lens n’avait remporté qu’une de ses quatre premières rencontres sous ses ordres. Le revers 1-2 concédé à Monaco vendredi dernier, lors de la cinquième journée, a porté le bilan à une victoire, un nul et trois défaites, pour quatre points. Yannick Cahuzac, désormais entraîneur principal, doit donc relancer l’équipe.

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Le besoin d’un défenseur central gauche demeure ainsi une priorité. Le RC Lens devra trouver un accord sportif et financier avant d’envisager une quelconque arrivée lors du prochain mercato.

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