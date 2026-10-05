Mercato OL : Pourquoi Rémy Descamps n’a pas quitté Lyon

Gardien de but numéro 2 de l’OL, Rémy Descamps à failli quitter le club rhodanien pour rejoindre l’Angleterre où il avait des propositions pendant le mercato hivernal. Il justifie son choix.

Mercato : Doublure de Greif à l’OL, Descamps a failli rejoindre l’Angleterre

Doublure de Lucas Perri puis de Dominik Greif depuis son arrivée à l’OL en août 2024, Rémy Descamps a eu des opportunités pour quitter le club rhodanien. Il était sur les tablettes de Hull City et West Bromwich Albion en Angleterre l’hiver dernier. Mais il a choisi de rester à Lyon où son statut de numéro 2 n’a pourtant pas évolué.

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Dans des propos confiés au quotidien Le Progrès, le portier de 30 ans justifie son choix de rester à l’Olympique Lyonnais où son contrat a été prolongé en mars 2026. « Ce n’est pas arrivé par choix. Je voulais surfer sur la dynamique de la saison dernière, qui avait très bien commencé », a-t-il indiqué, avant de donner plus de détails sur sa décision :

« À mon retour, l’entraîneur m’a donné l’opportunité de jouer en Ligue Europa. Cela m’a permis d’atteindre une dizaine de matchs avant la trêve hivernale 2026. Je voulais continuer sur ma lancée ; la Coupe de France approchait… Il y avait beaucoup de matchs, et je ne voulais pas laisser passer cette chance ».

Seulement 2 matchs joués par le portier français ce début de saison

Cette saison, Rémy Descamps est encore confiné dans le rôle de deuxième gardien. De ce fait, il a disputé un seul match en 5 journées de Ligue 1, contre Toulouse FC (2-0) lors de la première journée du championnat, et un autre en phase de groupe de la Ligue Europa face au RSC Anderlecht (2-1).

Après un peu plus de deux ans à l’OL, l’ancien gardien du FC Nantes n’a joué que 18 matchs avec les Gones, pour 9 clean-sheet réussis. Paulo Fonseca se réjouit certes de posséder deux portiers de haut niveau dans son équipe, mais il préfère Dominik Greif à Rémy Descamps.

Rémy Descamps attend la Coupe de France

Le dernier est désormais lié à Lyon jusqu’en juin 2030 et valorisé à 1,5 million d’euros. Grâce à son engagement et son état d’esprit irréprochable, il fait partie des cadres du vestiaire lyonnais. En attendant la coupe de France, qu’il va probablement disputer en tant que titulaire, le Français sert de sparring-partner au gardien international Slovaque (7 sélections).

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Pour rappel, Rémy Descamps avait disputé les quatre rencontres de l’Olympique Lyonnais en Coupe de France la saison dernière. L’équipe de Paulo Fonseca avait démarré la compétition au 5e tour des qualifications.

Elle avait atteint les quarts de finale, après avoir sorti respectivement le FC Saint-Cyr Collonges Au Mont d’Or (3-0), le LOSC (1-2) et le Stade Lavallois (2-0). L’OL avait été éliminé par le RC Lens aux tirs au but (6-7), à la suite d’un match nul (2-2).

Le gardien de 30 ans a connu une aventure en Belgique

Formé à Lille (2002-2010) puis à Clermont (2011-2013), Rémy Descamps avait parachevé sa formation au PSG (2013-2015). Il avait même démarré sa carrière au sein de la Réserve du club de la capitale. Il avait disputé une soixantaine de match avec l’équipe B de Paris avant de rejoindre Charleroi 2019.

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En Belgique, le natif de Marcq-en-Barœul (Nord) a disputé 16 matchs en Jupiler Pro League, entre 2019 et 2021. Revenu en France, il a joué au FC Nantes pendant trois saisons (2021-2024) avant de déposer ses valises à Lyon.