OL : Six mois après, Lyon retrouve la Ligue Europa ce soir

L’Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse d’Anderlecht ce soir, pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Six mois après son élimination frustrante face au Celta Vigo, l’OL espère connaître un bien meilleur destin cette année.

Anderlecht – OL : Déplacement périlleux en Belgique pour les Gones

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L’Europa League fait son grand retour ce soir, avec des affiches qui s’annoncent disputées. L’une d’entre elles oppose l’OL de Paulo Fonseca à la talentueuse équipe d’Anderlecht menée par le Portugais Vítor Bruno. Après son élimination brutale à Old Trafford (5-4, 2025), ainsi que celle face au Celta à domicile l’an passé (0-2), les Gones ont l’ambition de faire table rase du passé et de jouer enfin les premiers rôles cette saison.

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Et pourtant, ses retrouvailles avec l’Europe cette année n’ont pas été couronnées de succès. En effet, le mois dernier, l’OL a été éliminé en barrages de Ligue des champions par le Fenerbahçe (1-1 aller, 1-2 retour). Une défaite douloureuse tant les Gones espéraient renouer enfin avec la plus grande compétition européenne. Malgré ce revers, Lyon est toujours invaincu en Ligue 1 et pointe à la 4e place du classement après quatre journées de championnat.

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Pour ce premier match de C3, les Rhodaniens semblent être largement favoris sur le papier. En effet, malgré un bon parcours de qualification (Hammarby, PAOK, Kairat Almaty), Anderlecht a connu un début de championnat compliqué. 7e de Jupiler Pro League, à six points de la première place, les Mauves ne sont pas au meilleur de leur forme avant de recevoir les Gones.

Paulo Fonseca : « Pour aller loin dans cette compétition, le premier objectif est de se qualifier »

Présent en conférence de presse hier soir, Paulo Fonseca a partagé son premier objectif avant de démarrer cette nouvelle campagne européenne : « Cette année, nous avons des matchs plus difficiles lors de la première phase. Le plus important, c’est de passer cette première phase. Pour aller loin dans cette compétition, le premier objectif est de se qualifier », affirme-t-il avant cette première rencontre de Ligue Europa.

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Réduits à 10 lors des deux dernières éliminations (Corentin Tolisso à Old Trafford, Moussa Niakhaté face au Celta), le coach lyonnais espère que son équipe ne commettra pas les mêmes erreurs : « Je suis une personne qui oublie très vite le passé. Mais je n’oublie pas que, contre United, nous avons longtemps joué à dix et que, la saison dernière face au Celta, Moussa a reçu un carton rouge. Dans cette compétition, c’est important de jouer à onze contre onze », souligne celui qui va disputer son 52e match à la tête de l’OL.

Mieux armé que l’an passé, le natif de Nampula a fait part de l’expérience qu’il a partagée avec le père de son homologue portugais : « Son père était mon entraîneur, tout le monde le connaît au Portugal. C’est une magnifique personne, qui entretient une relation incroyable avec les joueurs. J’ai beaucoup aimé travailler avec lui. Aujourd’hui, nous sommes ici pour jouer contre une équipe entraînée par Vítor Bruno. C’est un jeune entraîneur et je pense qu’il deviendra un grand entraîneur au Portugal. »

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Avec un effectif un peu plus fourni que lors des deux dernières éditions, Paulo Fonseca devrait effectuer plusieurs rotations face à Anderlecht.

Nakamura titulaire, Abner absent : le onze lyonnais chamboulé

Après avoir déjà disputé huit matchs cette saison, toutes compétitions confondues (LDC + Ligue 1), Paulo Fonseca devrait réaliser plusieurs changements dans son onze de départ.

Au poste de gardien de but, Rémy Descamps est pressenti pour être titulaire à la place de Dominik Greif. L’actuel gardien numéro 2 des Gones pourrait jouer son deuxième match de la saison, un mois après son clean sheet face à Toulouse en championnat.

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En défense, Clinton Mata devrait effectuer son grand retour au poste de latéral droit à la place du Suisse Zachary Athekame. À noter aussi l’absence d’Abner (laissé au repos), qui pourrait éventuellement profiter à Mohamed Ouedraogo ou Nicolas Tagliafico. L’international argentin n’a toujours pas entamé la moindre rencontre depuis son retour de Coupe du monde.

Au milieu de terrain, l’Américain Tanner Tessmann est susceptible de prendre la place de Mads Bidstrup. Tout juste revenu de blessure, le Danois pourrait enfin souffler un peu après avoir été titularisé lors des trois dernières rencontres. Enfin, en attaque, Keito Nakamura pourrait effectuer sa grande première sous le maillot lyonnais en tant que titulaire. Arrivé comme joker, l’ancien Rémois n’avait disputé qu’un quart d’heure samedi dernier à Paris.

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Favori, l’OL devra faire le travail en Belgique pour bien entamer sa troisième campagne européenne de suite en Ligue Europa. Paulo Fonseca devrait effectuer plusieurs changements dans son onze de départ, en prévision du choc de ce samedi face au Stade Rennais.