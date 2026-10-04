Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Alexandre Pato conseille à Endrick de quitter le Real

Alors que son nom est à nouveau associé à l’OL en vue du prochain mercato hivernal, Endrick a reçu un conseil radical pour son avenir. Pour Alexandre Pato, ancien attaquant du Brésil, l’attaquant de 20 ans doit absolument quitter le Real Madrid.

Mercato : Endrick de retour à l’OL ? « Il doit changer de club »

De retour au Real Madrid après un prêt de six mois à l’Olympique Lyonnais, Endrick traverse une nouvelle passe difficile. Un nouveau prêt est de nouveau à l’étude et ce ne serait qu’une bonne nouvelle pour Alexandre Pato, ancien attaquant de l’AC Milan notamment.

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La situation d’Endrick ne laisse pas Alexandre Pato indifférent. L’ancien attaquant de l’AC Milan et de la Seleção estime que son jeune compatriote doit désormais prendre son avenir en main, quitte à tourner provisoirement le dos au Real Madrid.

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« Je pense qu’il a besoin de changer, car il n’est pas facile de trouver une place pour lui au Real Madrid. Je ne connais pas son avis sur la question, mais il ne peut pas toujours laisser la décision à ses agents. Selon moi, il doit trouver un autre club », a déclaré Pato dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais.

L’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène n’a pas changé la donne. Depuis le début de la saison, l’attaquant brésilien n’a disputé que quatre minutes sur les huit premières rencontres des Merengues. Un temps de jeu dérisoire qui contraste avec ses ambitions au retour de Lyon.

Foot Mercato a récemment expliqué la situation de l’ancien prodige de Palmeiras : « Six mois à l’OL, puis retour au Real Madrid avec l’espoir de trouver sa place. Mais depuis le début de la saison, Endrick n’a disputé que 4 petites minutes sur les 8 rencontres des Merengues. À 20 ans, le Brésilien se retrouve une nouvelle fois confronté à un sérieux manque de temps de jeu. Et forcément, certains clubs commencent à revenir à la charge. La Roma et l’AC Milan, déjà intéressés ces derniers mois, surveillent toujours sa situation. Et cette fois, Endrick pourrait bien être prêt à écouter. »

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En débarquant à Lyon en janvier passé, Endrick n’avait pas fait de mystère. Il jouait sa place pour la Coupe du monde avec le Brésil et voulait montrer qu’il pouvait s’imposer au Real Madrid. Le premier objectif a été rempli avec une présence aux États-Unis avec la Seleção. En revanche, pour ce qui est de se faire une place de choix chez les Merengues, il va falloir patienter. Mais en attendant, un nouveau prêt pourrait être la solution pour l’enfant de Taguatinga.

La Roma se dresse devant l’OL pour Endrick

Toujours en manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick devrait repartir en prêt cet hiver. La perspective de retourner à l’Olympique Lyonnais ne le laisse pas insensible. Mais le club rhodanien devra s’activer sous peine de voir la Roma prendre un avantage décisif. Un deuxième départ en prêt semble déjà acté et la presse espagnole croit savoir qu’Endrick ne serait pas mécontent de revenir à l’Olympique Lyonnais.

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Son précédent passage chez les Gones lui a laissé de bons souvenirs avec du temps de jeu, de bonnes statistiques (8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues) et un retour en Seleção pour disputer la Coupe du monde 2026. Déjà intéressé par un nouveau prêt d’Endrick lors du dernier mercato estival, l’OL pourrait-il revenir à la charge cet hiver ?

Dans un sondage publié sur le compte Twitter de But! OL, les fans lyonnais ont voté à 63,6% en faveur d’un retour de l’attaquant brésilien, contre 36,4 % qui n’y sont pas favorables. Près de deux supporters sur trois ayant participé à notre sondage aimeraient donc revoir Endrick sous le maillot de Lyon. Le problème pour le club rhodanien, c’est que la concurrence ne lui laissera pas le temps de réfléchir.

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