Manu Koné « choqué » par Zidane avant France-Belgique ce lundi soir

Il a 54 ans, n’a plus disputé un match officiel depuis la finale de la Coupe du monde 2006 à Berlin, et il continue de faire lever les sourcils à l’entraînement. Manu Koné a raconté mercredi en conférence de presse ce qui l’avait le plus marqué chez Zinédine Zidane depuis que le champion du monde 1998 a pris les commandes de l’équipe de France : son toucher de balle, intact. Le milieu de l’AS Rome parlait avant la réception de l’Italie. Ce lundi soir, les Bleus retrouvent la Belgique au Stade de France pour la quatrième journée de Ligue des nations.

Ce que Manu Koné a découvert chez Zidane à l’entraînement

Le joueur de 25 ans compte 21 sélections et attend encore son premier but en bleu. Devant les journalistes, il a commencé par la relation avec son nouveau sélectionneur. « Ça fait plaisir d’être entraîné par Zinédine Zidane, une légende mondiale. Il nous gère de façon humaine, très sincère, il est proche des joueurs », a-t-il expliqué. La consigne qu’il a reçue tient en une phrase : « Il m’a dit de jouer librement. »

Vient ensuite la confidence reprise partout depuis. « Ce qui m’a le plus choqué, c’est sa palette technique, de voir qu’il a toujours cette technique. Je me dis qu’à son époque, ça devait être incroyable. » Né en mai 2001, l’ancien joueur de Toulouse et du Borussia Mönchengladbach avait cinq ans le soir de la finale perdue contre l’Italie en 2006. Pour sa génération, Zidane appartenait surtout aux archives vidéo. Le découvrir ballon au pied, vingt ans après ses adieux, a visiblement laissé une trace.

Lire aussi : Salaire de Zidane : 300 000 € par mois, sans prime d’image

Un staff élargi autour de Zidane, Barthez chez les gardiens

Manu Koné, ici chez les Espoirs, compte 21 sélections en équipe de France A (Icon Sport)

Didier Deschamps avait passé quatorze ans à la tête des Bleus avant de partir après la Coupe du monde 2026. Son successeur a choisi un encadrement plus fourni, avec David Bettoni, son adjoint de longue date, et Fabien Barthez comme entraîneur des gardiens, un choix que nous avions détaillé à l’annonce du staff. Manu Koné y voit une différence concrète au quotidien.

À voir

OM : Bruno Genesio se lance à la recherche d’un supersub

« C’est un staff différent, il y a plus de monde, ils répondent encore plus à nos attentes, notamment dans le soin, au bord du terrain. Ils sont proches de nous et c’est ce dont une équipe a besoin. On est mis dans les bonnes conditions. »

France-Belgique ce soir : quelle place pour Manu Koné ?

Le 25 septembre, Zidane l’avait installé devant la défense pour son premier match, gagné 1-0 face à la Turquie. Les Bleus avaient enchaîné avec un nouveau succès 1-0 en Belgique trois jours plus tard. Contre l’Italie, vendredi, Koné ne figurait pas dans le onze de départ, où Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha et Rayan Cherki occupaient l’entrejeu.

La soirée s’est terminée sur un nul 1-1, selon le compte rendu de la Fédération française de football. Michael Olise a ouvert le score à la 55e minute, Alessandro Bastoni a égalisé à la 68e, et Dayot Upamecano a été exclu à la 85e pour un second avertissement. Le défenseur purge sa suspension ce lundi, ce qui oblige Zidane à recomposer sa charnière.

Lire aussi : France-Italie : sans Mbappé, Zidane reçoit Mancini sur TF1

À voir

Mercato OL : Pourquoi Rémy Descamps n’a pas quitté Lyon

Au classement du groupe, la France compte 7 points, un de plus que la Belgique. L’Italie suit avec 4 points et la Turquie n’a encore rien pris. Une victoire ce soir offrirait aux Bleus quatre longueurs d’avance sur les Diables rouges. Le reste de l’actualité des Bleus et des autres sélections se suit dans notre rubrique Foot Monde.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir France-Belgique ?

Le match débute ce lundi 5 octobre 2026 à 20h45 au Stade de France, à Saint-Denis. Il est diffusé en clair sur TF1.

Combien de sélections compte Manu Koné avec l’équipe de France ?

Manu Koné totalise 21 sélections avec les Bleus, sans but marqué, avant la rencontre face à la Belgique.

Lire aussi : Turquie-France : après deux mois d’attente, l’ère Zidane démarre enfin