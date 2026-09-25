Turquie-France : Après deux mois d’attente, l’ère Zidane démarre enfin

La France se déplace ce soir sur la pelouse du Kocaeli Stadyumu, en Turquie, pour son premier match de la Ligue des nations. Deux mois après sa nomination, Zinédine Zidane va enfin pouvoir diriger son premier match à la tête des Bleus.

Que faut-il savoir avant le déplacement des Bleus en Turquie ?

Comme le rapporte le média AfricaFootUnited, l’entrée en lice des Bleus ce soir en Turquie est très attendue, et ce, pour une raison bien spécifique. Plus de deux mois après son élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, l’équipe de France entame un nouveau cycle avec Zinédine Zidane à la manœuvre. L’ancien champion du monde a succédé, l’été dernier, à l’iconique sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

Pour la première de « Zizou », la France aura pour objectif de bien démarrer son parcours en Ligue des nations. Les Français avaient terminé troisièmes de la dernière édition, en battant l’Allemagne 2-0.

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Pour sa première liste en tant que sélectionneur, l’ancien entraîneur du Real Madrid a frappé fort. En effet, ce dernier a décidé de ne pas convoquer des joueurs majeurs, comme Marcus Thuram, Aurélien Tchouaméni ou encore N’Golo Kanté. L’ancien Bordelais a préféré sélectionner pour la première fois cinq nouveaux Français : Jérémy Jacquet, Estéban Lepaul, Guillaume Restes, Andy Diouf et Lucas Da Cunha.

Favori, la France doit tout de même se méfier de son adversaire turc. Malgré son élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde, les hommes de Vincenzo Montella restent sur une bonne dynamique sur leurs terres. Les coéquipiers d’Arda Güler restent sur quatre victoires consécutives à domicile, toutes compétitions confondues. Sur leurs deux dernières confrontations, le double champion du monde n’avait pas réussi à battre les Turcs (1 défaite et 1 nul).

Turquie, style de jeu, capitanat : que faut-il retenir de la conférence de presse d’avant-match de Zidane ?

Présent en conférence de presse ce jeudi 24 septembre, Zinédine Zidane n’a pas manqué d’encenser son adversaire, et notamment un joueur en particulier : « C’est une très bonne équipe. Elle ne méritait pas de sortir aussi vite au Mondial. Demain, la Turquie nous posera des problèmes, c’est sûr. Arda (Güler) est un très grand joueur. Il a beaucoup de personnalité. Je suis content pour lui et le Real », a-t-il déclaré au sujet du milieu offensif.

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Très ému d’être à la tête de l’équipe de France, le natif de Marseille a préféré entretenir le secret concernant le style de jeu qu’il souhaite mettre en place : « Vous verrez demain. On a mis des choses en place. L’idée est de faire des choses intéressantes. On ne va pas parler de patte Zidane. On a fait 3 entraînements. On a mis deux-trois choses en place. Il faudra être bons demain. »

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Pas « agacé » par l’engouement depuis son arrivée, Zidane a dévoilé ses premières impressions sur le niveau montré par ses jeunes tricolores : « Je suis content de ce que je vois. C’est le but de voir des jeunes joueurs. C’est bien. L’équipe de France est ouverte à tout le monde. On a un bon groupe avec des jeunes et des anciens, ça va bien. »

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Au sujet du capitanat, Kylian Mbappé conserve son brassard. Il sera épaulé par Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot et Jules Koundé. À propos du numéro 9 madrilène, Zidane a confié une anecdote remontant à 2012 : « Je ne pensais pas, quand je l’ai vu arriver au Real Madrid, me retrouver en équipe de France en 2026 avec lui. Ce n’était pas prévu. Ce que j’avais vu lors de son essai, c’est son potentiel. Il avait surpris tout le monde. »

Quelle est la compo probable pour le premier match de l’ère Zidane ?

Face aux Turcs, Zinédine Zidane devrait opter pour son traditionnel 4-3-3, délaissant ainsi le 4-2-3-1 offensif de Didier Deschamps. Au poste de gardien de but, pas de surprise, Mike Maignan devrait bien garder les buts français.

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En défense, Jules Koundé et Adrien Truffert formeront la paire de latéraux. Une première titularisation en bleu se profile pour le latéral gauche de Bournemouth. Pour accompagner Dayot Upamecano en défense centrale, cela se jouera entre Maxence Lacroix et Jérémy Jacquet. Rayan Cherki devrait être repositionné au milieu de terrain aux côtés de Manu Koné et d’Adrien Rabiot.

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Enfin, le trio offensif devrait être composé de Michael Olise, Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque. D’habitude titulaire au poste de numéro 9, le capitaine de l’équipe de France devrait occuper le côté gauche de l’attaque, pour la première fois depuis l’Euro 2024.

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Pour la première de Zinédine Zidane sur le banc français, l’équipe de France n’a pas le droit à l’erreur ce soir face à la Turquie. À noter qu’un sélectionneur n’a plus remporté son premier match en bleu depuis Aimé Jacquet en 1994. Pour savoir si « Zizou » arrivera à briser cette malédiction, rendez-vous ce soir à 20h45 sur TF1.