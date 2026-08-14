Zidane dévoile son staff : la fidélité de Bettoni et la surprise Barthez !

C’est une étape cruciale qui vient d’être franchie dans le cadre du grand retour de Zinedine Zidane sur un banc de touche . L’ancien entraîneur mythique du Real Madrid a officiellement dévoilé la composition de son staff technique. Fidèle à ses principes de confiance , de fidélité et de compétence éprouvée, le technicien français s’est entouré de personnalités fortes pour mener à bien son nouveau défi sportif. Sans grande surprise, nous retrouvons son éternel binôme David Bettoni, mais la véritable surprise provient de la nomination de Fabien Barthez au poste d’entraîneur des gardiens.

David Bettoni, l’incontournable bras droit

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Pour occuper le rôle de premier adjoint, Zinedine Zidane a naturellement fait appel à David Bettoni. Les deux hommes entretiennent une amitié fusionnelle et une complicité tactique nées au centre de formation de la AS Cannes au début des années 1990. Déjà présent à ses côtés lors des succès historiques remportés avec le Real Madrid marqués notamment par le triplé consécutif en Ligue des Champions , Bettoni incarne l’œil tactique et le premier relais du champion du monde 1998 au quotidien.

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Sa présence garantit une continuité méthodologique indispensable. Expert dans l’analyse vidéo, le travail individuel auprès des joueurs et la préparation des séances d’entraînement, David Bettoni constitue le pilier central sur lequel Zidane s’appuie pour insuffler son envie et sa vision du jeu.

Fabien Barthez, l’invité surprise au poste d’entraîneur des gardiens

Si la reconduction du duo Zidane-Bettoni était attendue, l’intégration de Fabien Barthez au sein du staff technique était clairement moins évidente à deviner. Ancien coéquipier emblématique de Zidane en équipe de France, avec qui il a décroché la Coupe du Monde 1998 et l’Euro 2000, le « Divin Chauve » apporte un savoir faire de très haut niveau à son poste ainsi qu’une aura charismatique pour encadrer les portiers de l’effectif.

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Après avoir exercé des rôles de consultant et de conseiller technique au fil des dernières années, Fabien Barthez franchit ainsi un cap majeur dans sa reconversion professionnelle. Connu pour son sang-froid légendaire , son franc parler, sa lecture du jeu d’exception et son jeu au pied novateur à l’époque, l’ancien gardien de Manchester United et de l’Olympique de Marseille aura pour mission d’encadrer, d’accompagner les gardiens de l’équipe de France pour tirer le meilleur d’eux à travers son dynamisme et ses conseils plus que précieux.

Une alchimie entre compétences et complicité historique

En réunissant David Bettoni et Fabien Barthez à ses côtés, Zinedine Zidane bâtit un encadrement fondé sur l’exigence du haut niveau, la complémentarité et des valeurs partagées. L’alliance entre la maîtrise tactique de Bettoni et l’expérience précieuse de Barthez promet de créer un environnement de travail optimal pour les joueurs sous sa direction.

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Ce staff sur-mesure, à la fois expérimenté et imprégné de la culture de la gagne, témoigne des ambitions élevées de Zidane pour ce nouveau chapitre. Avec un tel entourage à ses côtés, le technicien tricolore dispose de tous les atouts pour marquer de son empreinte l’équipe de France mais cette fois sur le banc.