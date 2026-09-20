Accueil - Mercato OM - OM – PSG: La compo inédite de Bruno Genesio pour le Classico

L’OM accueille le PSG ce dimanche soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Découvrez l’équipe de départ que Bruno Genesio, l’entraîneur, pourrait lancer dès le coup d’envoi de ce premier choc.

OM : Après le Besiktas, Bruno Genesio prêt à des choix forts contre le PSG ?

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Après le naufrage d’Istanbul, Bruno Genesio pourrait profondément chambouler son équipe pour le Classique contre le Paris Saint-Germain ce dimanche soir, au stade Vélodrome, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Plusieurs cadres pourront ainsi retrouver le onze de l’Olympique de Marseille, selon L’Equipe.

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Après la lourde défaite contre le Besiktas (4-1) jeudi passé, l’entraîneur de l’OM devrait retrouver ses principaux cadres pour recevoir le PSG. Il l’a d’ailleurs annoncé en conférence de presse, alors que Luis Enrique va aligner sa « vraie équipe », celle de la Ligue des Champions.

Le premier changement concernera le milieu de terrain. Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli et Angel Gomes devraient donc être associés, avec des rôles très mobiles selon les phases. Geoffroy Kondogbia et Tochukwu restent indisponibles, ce qui limite les options de Bruno Genesio, qui pourrait aligner Højbjerg devant la défense, tandis qu’Abdelli et Gomes chercheront à offrir des sorties de balle plus propres.

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En attaque, Amine Gouiri devrait retrouver la pointe après les expériences réalisées en Ligue Europa. Igor Paixão paraît incontournable à gauche, tandis qu’Amine Harit possède une longueur d’avance à droite, avec la possibilité de rentrer constamment dans l’axe.

Le bon match de Keyliane Abdallah à Istanbul, avec un but et cette capacité à créer le danger sur son côté droit, dans un match européen et une chaude ambiance, a séduit le staff et lui offre le droit d’espérer une place de titulaire ce dimanche, d’autant qu’Angel Gomes est en difficulté depuis le début de saison à part le match initial contre Strasbourg.

Mais le contexte du Classico pourrait pousser Genesio à privilégier l’expérience et la maîtrise technique. Derrière, Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson devraient être reconduits devant Jeffrey De Lange. Le coach de l’OM a expliqué qu’il ne voyait pas la nécessité de reproduire la défense à cinq qui avait permis à son équipe de s’imposer face au Paris SG la saison dernière.

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L’idée serait plutôt de retrouver un bloc compact à quatre, beaucoup mieux positionné lors des pertes de balle. Par rapport à l’équipe très remaniée envoyée à Besiktas, le visage sera presque entièrement différent. Bruno Genesio semble vouloir revenir à ses hommes de confiance, avec une seule idée : retrouver de la stabilité avant d’affronter le double champion d’Europe.

Quelle compo face au PSG ?

Gardien : De Lange

Défenseurs : Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson

Milieux : Abdelli, Hojbjerg, Gomes

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Attaquants : Harit, Paixao, Gouiri.