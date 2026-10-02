Accueil - Foot Français - France-Italie : sans Mbappé, Zidane reçoit Mancini ce soir sur TF1

France-Italie se joue ce vendredi 2 octobre à 20h45 au Stade de France, et ce match de Ligue des nations est diffusé en clair sur TF1, avec le direct gratuit sur TF1+. Zinédine Zidane y dispute son premier match à domicile comme sélectionneur, face à une Nazionale que Roberto Mancini a reprise le même jour que lui, le 28 juillet 2026.

France-Italie : quelle chaîne et à quelle heure ?

Coup d’envoi à 20h45 à Saint-Denis. TF1 détient les six matchs des Bleus dans cette phase de groupes et les diffuse tous en clair. Les autres affiches de la compétition passent sur La Chaîne L’Équipe.

Match France-Italie, 3e journée, groupe 1 de la Ligue A Date et heure Vendredi 2 octobre 2026, 20h45 Lieu Stade de France, Saint-Denis Chaîne TV TF1 (en clair) Streaming TF1+ (gratuit)

Les tribunes seront pleines. La Fédération française de football annonçait dès le 4 août que la rencontre se jouerait à guichets fermés, deux mois avant le coup d’envoi. Il restait alors des places pour la réception de la Belgique, programmée trois jours plus tard dans la même enceinte.

Lire aussi : Belgique-France : les Bleus s’imposent de justesse à Bruxelles (0-1)

Zidane et Mancini, nommés le même mardi

France-Italie : sans Mbappé, Zidane reçoit Mancini ce soir sur TF1 6

Le 28 juillet, la FFF officialisait l’arrivée de Zidane, en poste depuis le 1er septembre. Le même jour, la Fédération italienne rappelait Mancini, déjà sélectionneur de 2018 à 2023 et vainqueur de l’Euro 2021, avec Claudio Ranieri, 74 ans, comme directeur technique. Chacun dispute ce soir son troisième match sur le banc.

À voir

ASSE : Mahmoud Jaber de retour à l’entraînement avec les Verts

Zidane connaît intimement le football italien. Il a joué cinq saisons à la Juventus (1996-2001), gagné deux Scudetti à Turin, et c’est contre les Italiens qu’il a disputé le dernier match de sa carrière, la finale du Mondial 2006 à Berlin, perdue aux tirs au but après son expulsion.

Six points sur six, mais sans Mbappé

Les Bleus ont gagné leurs deux déplacements sur le même score : 1-0 en Turquie, à Izmit, le 25 septembre, puis 1-0 à Bruxelles trois jours plus tard, sur un but de Michael Olise à la 88e minute. Face à la Belgique, Zidane avait changé neuf titulaires et lancé en match officiel Jérémy Jacquet, Andy Diouf et Lucas Da Cunha. L’équipe alignée ce soir-là comptait 14,3 sélections de moyenne, selon le décompte de L’Équipe.

Kylian Mbappé manquera France-Italie. Le capitaine s’est blessé au genou contre la Turquie, et Flashscore recense six autres forfaits dans le groupe de Zidane. Le site sportif annonce Mike Maignan dans le but, une défense Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert, un milieu Koné, Rabiot, Cherki, et Olise, Dembélé et Doué devant.

Lire aussi : Salaire de Zidane : 300 000 € par mois, sans prime d’image

L’Italie doit gagner à Paris

Mancini a mal commencé. Battue 2-0 à domicile par la Belgique le 25 septembre, la Nazionale s’est reprise lundi en écrasant la Turquie (1-4), avec des buts d’Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode et Pio Esposito. Elle pointe au troisième rang du groupe 1 avec trois points, trois de moins que les Bleus. Seuls les deux premiers iront en quarts de finale, en mars 2027.

À voir

Mercato PSG : Aleksandr Golovin valide les pistes Kislyak et Batrakov

Ce succès ne règle pas tout. Quatre fois championne du monde, la Squadra Azzurra a manqué les trois dernières Coupes du monde, en 2018, 2022 et 2026. Mancini arrive à Saint-Denis sans Federico Dimarco, Andrea Cambiaso ni Giacomo Raspadori, blessés, et il a renvoyé neuf joueurs de sa liste élargie avant le voyage, dont Rolando Mandragora et Diego Coppola, d’après Foot Mercato.

Le dernier France-Italie disputé à Paris laisse un mauvais souvenir aux Bleus. Le 6 septembre 2024 au Parc des Princes, ils avaient marqué dès la première minute par Bradley Barcola avant de s’incliner 1-3. La revanche avait suivi deux mois plus tard à San Siro, 3-1 cette fois, avec un doublé d’Adrien Rabiot. Un succès ce vendredi soir offrirait aux hommes de Zidane six points d’avance sur les Italiens à trois journées de la fin.

Questions pratiques sur France-Italie

Le match France-Italie est-il gratuit ?

Oui. TF1 le diffuse en clair et TF1+ le propose en direct sans abonnement payant, sur ordinateur, mobile et téléviseur connecté.

Quel est le prochain match de l’équipe de France ?

France-Belgique, lundi 5 octobre à 20h45, toujours à Saint-Denis et sur TF1. Les Bleus iront ensuite à Milan le 12 novembre pour le match retour contre la Nazionale, avant de recevoir la Turquie à Bordeaux le 15 novembre.