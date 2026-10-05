Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Trophée UNFP, Augustine Boakye ne succède pas à Irvin Cardona

Nommé pour le Trophée UNFP du joueur du mois de septembre, Augustine Boakye n’a pas été élu. L’ailier de l’ASSE ne succède donc pas à son coéquipier Irvin Cardona, élu en août dernier.

ASSE : Yaya Fofana élu joueur du mois de septembre devant Augustine Boakye

Auteur de trois buts et une passe décisive avec l’ASSE le mois dernier, Augustine Boakye était en lice pour le titre de meilleur joueur de septembre 2026 en Ligue 2. Il était parmi les trois nommés pour succéder à Irvin Cardona, qui avait décroché le Trophée UNFP de joueur du mois d’août.

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À l’issue du vote, l’attaquant des Verts a été devancé par Yaya Kader Fofana du Stade de Reims. Auteur de 4 buts en 3 matchs, dont un doublé face à Guingamp, il a été élu avec 46 % des voix, contre 33 % pour Augustine Boakye et 21 % pour Damien Durand du Red Star.

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Le buteur des Rémois a ainsi empêché l’ailier de l’AS Saint Etienne de décrocher un premier trophée individuel en France où il évolue avec les Verts depuis juillet 2024.

Déjà 4 buts et 3 passes décisives pour Boakye en Ligue 2

Ce début de saison, Augustine Boakye est parmi les joueurs les plus décisifs des Verts ainsi que de la Ligue 2. Il compte 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs disputés en championnat. Grâce à ses performances remarquables avec l’ASSE, il est devenu international ghanéen (2 sélections).

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Bénéficiant de la confiance totale du nouvel entraîneur, le joueur de 25 ans s’épanouit sous le maillot Vert. Il fait partie des joueurs clés sur qui Ian Cathro compte pour ramener l’AS Saint Etienne Ligue 1 à l’issue de la saison.

Partie remise pour le buteur Ghanéen de Saint Etienne

Même s’il peut être déçu de n’avoir pas été élu, Augustine Boakye pourrait décrocher le Trophée UNFP avant la fin du championnat, fort de son entame de saison remarquable. À condition d’être régulier dans ses performances lors des prochaines journées.

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Rentré de la trêve internationale plus tôt que prévu, le numéro 20 de l’équipe des Verts était présent à l’entraînement, ce lundi, comme l’a montré le club ligérien sur son site internet officiel.

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