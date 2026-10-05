Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Comment relancer Saint Etienne après le coup d’arrêt

L’ASSE est sur la bonne voie pour la remontée en Ligue 1, son unique objectif cette saison. Pour atteindre son but en 2027, Ian Cathro montre la voie à suivre lors de la suite du championnat.

ASSE : Des renforts pour remonter en Ligue 1

L’ASSE fait partie des favoris pour la montée en Ligue 1 cette saison encore. Les dirigeants du club ligérien ont renforcé leur équipe cet été pour se donner les moyens de retrouver l’élite à l’issue de l’exercice 2026-2027.

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Le solide et imposant Sohaib Naïr est arrivé en défense centrale, tandis qu’Aaron Csongvai et Tamar Svetlin ont renforcé l’entrejeu. En attaque, l’équipe peut compter sur deux nouveaux joueurs décisifs : Thierno Ballo (4 buts et 2 passes décisives en 7 matchs disputés) et Jakob Breum (2 buts et 2 passes décisives en 6 matchs).

Saint Etienne domine la Ligue 2 grâce à son attaque de feu

Grâce à ces renforts, l’AS Saint Etienne domine le championnat depuis le début de saison. Elle a enchaîné cinq victoires et reste en tête de la Ligue 2, malgré les deux derniers résultats négatifs.

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Avant la 8e journée, les Stéphanois ont une faible avance sur leur dauphin. Cependant, ils ont déjà inscrit 19 buts en 7 journées. Avec leur attaque de feu, ils peuvent faire la différence à tout moment.

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Outre Ballo, Irvin Cardona et Augustine Boakye sont aussi décisifs. Ils comptent respectivement 4 buts et 4 passes décisives, et 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs joués.

Toutefois, si l’ASSE continue de concéder des buts, comme lors de la défaite à Dunkerque (2-1) et du nul à Metz (2-2), elle pourrait vite se faire éjecter du fauteuil de leader.

Cathro vise une plus longue possession pour contrôler les matchs

Revenu sur les deux derniers résultats négatifs de son équipe, Ian Cathro a lâché une énorme mise en garde avant la reprise du championnat.

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« On doit se focaliser sur ce qu’on veut faire sur le prochain bloc de matchs. J’attends, dans les prochains mois, qu’on puisse voir une équipe beaucoup plus consistante et que nos phases avec ballon soient beaucoup plus longues dans les matchs », a-t-il souhaité, comme rapporté par le média spécialisé Evect.

L’entraîneur de l’AS Saint Etienne insiste sur la régularité et la constance dans le jeu, du début à la fin des matchs. Il espère plus de maîtrise et une plus large possession.

« Nos matchs n’ont pas toujours été consistants par rapport à ce qu’on veut faire ; j’espère qu’on arrivera à augmenter notre manière de contrôler nos matchs pour ne pas avoir à faire trop de travail défensif. J’espère qu’on deviendra une équipe capable de passer plus de temps avec le ballon », indique-t-il.

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Les adversaires des Verts sont prévenus ! Ces derniers ne comptent plus leur faire de cadeaux. Pour rappel, les Stéphanois ont laissé filer deux points à Metz, où ils menaient par deux buts d’avance avant de se faire rejoindre dans les dernières minutes de la rencontre. Un résultat que Ian Cathro a encore du mal à digérer.