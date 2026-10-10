Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ligue 2, Saint Etienne a un nouveau dauphin avant Rodez

Avant son entrée en lice en Ligue 2, ce samedi (à partir de 20 heures), l’ASSE a un nouveau dauphin au classement : le Montpellier HSC.

Avant ASSE vs Rodez : Montpellier grimpe à la 2e place derrière les Verts

L’ASSE est toujours leader de la Ligue 2 à l’issue des cinq premiers matchs disputés vendredi soir, mais elle est désormais talonnée par le Montpellier Hérault Sport Club. Vainqueur du match contre Grenoble (2-0), le club pailladin s’est hissé à la deuxième place du podium grâce à cette victoire.

Lire aussi : ASSE : L2, la force collective de Saint Etienne fait la différence

Quatrième avant le coup d’envoi de la 8e journée, il grimpe de deux places en passant devant le Stade de Reims et le Red Star. Le MHSC n’est plus qu’à un petit point des Stéphanois et compte désormais un point de plus que les Rémois. Mais ce n’est que provisoire, car ces derniers jouent ce samedi.

À voir

ASSE-Rodez : Geoffroy-Guichard à guichets fermés pour le duel

L’AS Saint Etienne sera opposée à Rodez AF au stade Geoffroy-Guichard, tandis que Reims affrontera Clermont Foot au stade Gabriel Montpied à partir de 14 heures.

Le MHSC met la pression sur ses adversaires

Le Montpellier HSC a donc réalisé une belle opération comptable en attendant les quatre derniers matchs de Ligue 2, dont trois ce samedi et un (Dijon FCO vs FC Metz) le lundi 12 octobre. « C’est une victoire acquise dans la difficulté, c’est une étape franchie », a réagi Zoumana Camara, l’entraîneur des Montpelliérains.

Lire aussi : ASSE : L’entraîneur de Saint-Etienne a détecté le point fort de Rodez

L’équipe du président Laurent Nicollin maintient ainsi la pression sur ses adversaires dans la course au podium. Pour retrouver leur place, le Red Star et le SDR sont contraints de gagner leur match respectif.

L’ASSE également doit prendre des points, car elle est sous la menace des Audoniens. Avant leur entrée en lice ce soir, les Stéphanois pourraient être délogés provisoirement du fauteuil de leader si l’Étoile rouge s’impose à Clermont.

Course serrée pour une place dans le top 5

Pour espérer rejoindre la Ligue 1, les 18 clubs engagés en Ligue 2 visent une place dans le Top 5. En effet, les deux premiers à l’issue de la saison régulière sont qualifiés directement pour l’élite. Quant aux 3e, 4e et 5e places, elles donnent droit aux play-offs (1 et 2), puis à un éventuel barrage (aller et retour) contre le 16e de Ligue 1, pour prétendre à la remontée.

À voir

Mercato PSG : JJ Gabriel pourrait coûter seulement 415 000 €

À cet instant, l’AS Saint Etienne (16 points), le Montpellier HSC (15 points), le Red Star (14 points), le Stade de Reims (13 points) et l’AS Nancy Lorraine (13 points) sont les élus. Mais la lutte est très serrée en tête du classement comme on peut le constater.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE-Rodez : Geoffroy-Guichard à guichets fermés pour le duel



ASSE : Eymard de nouveau touché, son retour encore incertain

À voir

Ligue 1 : L’ESTAC dévoile un maillot vert pour défier l’OM

D’ailleurs, les huit premiers au classement se tiennent à seulement 5 points avant l’issue de la 8e journée. Évidemment, rien n’est encore joué pour la montée. Il y aura naturellement un sprint final décisif, dont l’issue désignera les équipes admises en Ligue 1, en mai 2027.