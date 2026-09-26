Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Jean-Michel Larqué lance un avertissement à Kilmer Sports

L’ASSE marche sur la Ligue 2 en ce début de saison et possède un effectif bien armé pour retrouver la Ligue 1. Interrogé par Peuple Vert, Jean Michel Larqué refuse toutefois de s’enflammer et prévient même les dirigeants de Kilmer Sports sur un éventuel relâchement des hommes d’Ian Cathro.

ASSE : Jean Michel Larqué préfère regarder un peu plus loin

Interrogée en exclusivité par le site Peuple Vert, Jean-Michel Larqué s’est exprimé sur les résultats de ce début de saison, mais aussi le travail de Kilmer Sports à la tête de l’AS Saint Étienne. L’ancien entraîneur stéphanois voit plusieurs signaux à surveiller, notamment les difficultés loin de Geoffroy-Guichard.

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Et concernant le projet mené par Kilmer, l’ancien capitaine ramène tout à une seule priorité : les résultats. Le classement actuel de l’ASSE pourrait inciter à l’optimisme, mais Jean Michel Larqué préfère regarder un peu plus loin. La légende des Verts estime que l’équipe d’Ian Cathro possède davantage de qualités que celle de la saison précédente. Mais le scénario des dernières semaines l’incite à la prudence.

« Il ressemble étrangement à celui de l’an passé. J’espère que ce ne sera pas la copie conforme jusqu’au bout. Il me semble que c’est un petit peu meilleur cette saison », a confié Jean Michel Larqué. Une réserve qui tient notamment au comportement défensif de l’équipe de l’AS Saint Étienne.

Jean Michel Larqué met la main sur le problème à régler

Si l’ASSE marque beaucoup (19 buts), elle encaisse également trop (9 buts) au goût de Jean-Michel Larqué. Les déplacements à Dunkerque et Metz lui servent d’avertissement. Les hommes de Cathro y ont encaissé deux buts et l’ancien international français rappelle une évidence : même lorsqu’une équipe possède davantage de qualités que son adversaire, elle ne pourra pas systématiquement inscrire trois buts pour s’imposer.

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Mais son inquiétude principale concerne surtout les résultats obtenus loin du Chaudron. Pour Larqué, la supériorité supposée de Saint Étienne ne suffira donc pas. L’ASSE devra devenir plus performante en déplacement pour transformer son potentiel en montée.

« Un championnat, ça se gagne à domicile, mais un maintien, ça se gagne à l’extérieur. Une montée, ça se gagne à l’extérieur », ajoute Larqué. Le changement d’entraîneur constitue nécessairement un autre sujet de discussion.

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Pour autant, Larqué ne souhaite pas opposer Ian Cathro à ses prédécesseurs. Il explique ne pas suffisamment connaître le technicien pour porter un jugement sur son travail. Son message n’est donc pas de refuser la transformation de l’AS Saint Etienne, mais de rappeler que sa réussite sera d’abord évaluée à travers les performances de ses équipes.

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