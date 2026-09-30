Accueil - Mercato ASSE - Trophée UNFP : Boakye peut offrir un doublé historique à l’ASSE

Augustine Boakye figure parmi les trois nommés au Trophée UNFP du joueur du mois de septembre en Ligue 2. Après le sacre d’Irvin Cardona en août, l’attaquant ghanéen peut permettre à l’ASSE de placer deux joueurs consécutivement au sommet de la récompense mensuelle.

ASSE : Pourquoi Boakye s’est-il invité dans la course au Trophée UNFP ?

Trois rencontres ont suffi à Augustine Boakye pour marquer les esprits et s’inscrire dans la course au Trophée UNFP. Le Stéphanois a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en septembre. Une production qui lui vaut d’être nommé avec Damien Durand, du Red Star, et Yaya Fofana, du Stade de Reims.

Lire aussi : ASSE : Adam Baallal s’illustre avec le Maroc U20 pendant la trêve

À voir

Palmarès de l’OGC Nice : 4 titres de champion et 3 Coupes de France

Le vote reste ouvert jusqu’au jeudi 1er octobre à midi. Le rendement du Ghanéen ne tient surtout pas à un simple empilement de statistiques. Contre Montpellier, il a marqué d’une frappe lointaine dans le succès 3-1. À Dunkerque, son appel dans la profondeur lui a permis d’ouvrir le score.

Puis à Metz, il a offert une passe décisive à Kévin Pedro avant de marquer lui-même dans un match finalement conclu sur le score de 2-2. Trois matches, trois scénarios, et trois manières différentes de peser sur une rencontre.

Que révèle vraiment le mois de septembre de l’attaquant stéphanois ?

L’UNFP confirme cette influence dans sa présentation officielle des candidats. L’organisation rappelle les « 3 buts et une passe décisive » de Boakye et souligne qu’il s’est montré décisif lors de chacune de ses apparitions en septembre.

Dans son appel au vote, l’UNFP écrit également : « À vous de voter pour votre favori ». Une formulation qui rappelle une donnée essentielle : malgré ses performances, Boakye n’a encore rien gagné. Son influence dépasse néanmoins le seul mois de septembre. Après sept journées de Ligue 2, le Stéphanois totalise quatre buts et trois passes décisives.

À voir

Vente FC Nantes : Un compromis à 125 M€, Kita proche de la sortie

Lire aussi : Cathro fixe sa vision pour le nouveau projet de stéphanois

Les données Data’Scout le placent notamment au 86e centile pour les passes clés. Ce chiffre dessine le profil d’un joueur capable de terminer les actions, mais aussi de les provoquer. Pour Ian Cathro, disposer d’un tel profil dans les derniers mètres constitue évidemment une arme supplémentaire.

Le doublé stéphanois est-il réellement à portée de main ?

La concurrence reste sérieuse. Damien Durand présente trois buts en trois matches et possède déjà une expérience particulière avec cette récompense, puisqu’il a remporté le trophée du mois d’avril la saison dernière. De son côté, Yaya Kader Fofana a inscrit quatre buts en trois rencontres avec Reims, dont un doublé contre Guingamp. Les deux candidats disposent donc d’arguments statistiques solides.

Mais l’ASSE possède une petite histoire à écrire. Irvin Cardona a remporté le Trophée UNFP du mois d’août, tout en devançant notamment son coéquipier Jakob Breum. Si Boakye lui succédait pour septembre, les deux premières récompenses mensuelles de cette saison de Ligue 2 reviendraient aux Verts. Le vote décidera du reste. Une chose est déjà acquise : en quelques semaines, Saint-Etienne a placé plusieurs de ses joueurs offensifs au premier plan du championnat.

Que changerait une victoire de Boakye pour les Verts ?

Au-delà du trophée individuel, une éventuelle distinction prolongerait surtout la dynamique offensive stéphanoise. Cardona a ouvert le bal en août, Boakye a pris le relais en septembre, tandis que les autres éléments offensifs continuent d’alimenter la concurrence interne. Ce serait aussi une reconnaissance supplémentaire pour un joueur dont l’influence s’est rapidement installée dans le dispositif de Ian Cathro.

À voir

Ballon d’Or 2026 : Al-Khelaïfi entretient le suspense sur son favori

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : 12 internationaux absents, Cathro change ses plans

ASSE : João Ferreira encore touché, Ian Cathro retient son souffle

À voir

OM : Frank McCourt accusé de réduire son soutien au club

Le scénario est donc clair, mais son dénouement reste ouvert. Boakye possède les chiffres, l’AS Saint-Etienne possède déjà un lauréat et le calendrier offre au Ghanéen une occasion rare d’inscrire son nom dans la continuité de celui de Cardona. Pour transformer cette belle série en doublé historique au Trophée UNFP, il faudra désormais attendre le verdict du vote.