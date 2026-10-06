ASSE : buteur contre le Japon, Ben Old rentre gonflé avant Rodez

International néo-zélandais, Ben Old retrouvera ses coéquipiers de l’ASSE en pleine confiance, grâce au but inscrit en sélection contre le Japon en finale de la Kirin Cup, un tournoi international amical.

ASSE : Ben Old marque en sélection et se remet en confiance

Ben Old fait partie de la douzaine de joueurs de l’ASSE absents pendant la trêve internationale. Il avait rejoint la sélection de la Nouvelle-Zélande, qui a disputé quatre matchs lors de cette fenêtre. Resté sur le banc de touche face à la Palestine (2-2), le polyvalent défenseur international (29 sélections) a disputé les trois autres matchs des All Whites.

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Mieux, il était titulaire lors des victoires contre la Chine (0-3) et le Panama (1-1, 3-5 après tirs au but). Qualifié pour la finale de la Kirin Cup, le joueur de l’AS Saint-Etienne a été l’auteur de l’unique but de sa sélection face au Japon. Sur l’une de ses projections offensive, il avait égalisé (1-1, 32e) pour les Néo-Zélandais, qui se sont finalement inclinés (2-1) devant les Samurai Bleus, lundi au stade national de Tokyo.

Vidé par les efforts repétés dans le couloir gauche, il a été sorti par Darren Bazeley (le sélectionneur des Kiwis) au profit de Dalton Wilkins, à dix minutes de la fin du match.

Une si longue attente pour le défenseur de Saint Etienne

Ben Old a retrouvé le chemin des buts après presque un an. Son dernier but remontait au 29 novembre 2025, face à Écotay-Moingt en Coupe de France. C’est donc une bonne nouvelle pour le joueur de 24 ans, mais aussi pour Ian Cathro. Le coach de l’ASSE pourrait compter sur un élément qui a retrouvé de la confiance en sélection et reviendra boosté par sa performance.

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Le numéro 11 des Verts est attendu mercredi dans le Forez, pour entamer la préparation du match contre Rodez Aveyron Football. Les Stéphanois reçoivent les Ruthénois au stade Geoffroy-Guichard, le samedi 10 octobre (20h), pour le compte de la 8e journée de Ligue 2.

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Pour rappel, Ben Old avait participé à la Coupe du monde 2026 en juin-juillet dernier. Il avait disputé les trois matchs de poule en sortant du banc de touche. La Nouvelle-Zélande avait été éliminée au premier tour, soit en 32e de finale. En ce début de saison, il a fait 4 apparitions en Ligue 2 et a été titulaire une fois, contre le FC Metz (2-2).