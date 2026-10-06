Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Un départ annoncé dans le staff de Ian Cathro en janvier

Nouvel entraineur de l’ASSE, Ian Cathro pourrait se séparer d’un proche collaborateur dès janvier prochain. Il va ainsi franchir un pallier dans son management dans le Forez.

ASSE : Ian Cathro prévoit de se séparer de son traducteur en janvier

La Direction de l’ASSE a choisi Ian Cathro pour diriger son équipe après le départ de Philippe Montanier, qui n’a pas réussi à ramener le club en Ligue 1. Le nouveau coach des Verts, en provenance d’Estoril au Portugal, ne parle pas français.

Lire aussi : ASSE : Une série de 5 matchs décisifs se profile pour Saint-Etienne

À voir

France-Belgique (4-1) : la presse belge pile les Diables Rouges

Mais dès sa nomination officielle, le 1er juillet 2026, il a laissé entendre qu’apprendre la langue de Molière était l’une de ses priorités. Et l’Ecossais s’est immédiatement mis à l’apprentissage, en s’attachant les services d’un traducteur officiel.

Après un peu plus de trois mois passés à l’AS Saint-Etienne, son adaptation évolue rapidement. Fort de cela, il prévoit de libérer son traducteur en début d’année prochaine, selon les informations de Laurent Hess. « Joël Gomes, le traducteur officiel Ian Cathro à l’ASSE, pourrait se retirer en janvier », d’après le journaliste de But Football Club à La Voix des Verts.

L’Ecossais se projette sur le long terme à Saint Etienne

Engagé pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2028, le technicien de 40 ans ne cache pas son intention de s’inscrire dans la durée dans le Forez. Et pour faciliter son travail et rendre sa communication plus fluide, il doit évidemment parler le français. C’est donc une bonne nouvelle pour les Stéphanois de savoir que leur entraineur s’exprimera en français dans quelques mois.

Lazaro, Le Moël et Mangala, les relais du coach des Verts

Il faut noter que Ian Cathro est arrivé à l’AS Saint Etienne avec trois techniciens avec qui il avait déjà collaboré. Ce sont ses trois adjoints : Bryant Lazaro, David Le Moël et Eliaquim Mangala (ancien joueur des Verts).

Lire aussi : ASSE : Trophée UNFP, Augustine Boakye ne succède pas à Irvin Cardona

À voir

Mercato – Bayern Munich : Harry Kane, une exception jusqu’en 2029

Ils ont l’avantage de tous parler français et servent de relais au coach principal pour passer ses messages. Toutefois, cela n’a pas empêché ce dernier d’apprendre directement la langue française, afin de mieux intégrer le projet stéphanois.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Comment relancer Saint Etienne après le coup d’arrêt

À voir

OM : Genesio soulagé, Gouiri et Harit de retour avant Troyes

ASSE : Le Musée des Verts et le Crédit Mutuel prolongent leur union

En attendant de communiquer directement en français avec la majorité de ses joueurs à l’entrainement et aussi en conférence de presse, Ian Cathro fait de bons résultats sur le terrain. Son équipe est leader du championnat grâce à ses 5 victoires consécutives et un match nul, pour seulement une défaite, en 7 journées de Ligue 2.