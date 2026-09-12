Accueil - News-fil de l’actualité football - RC Lens : Mezian Mesloub, 16 ans, rejoint Lamine Yamal en C1

Entré à la 62e minute sur la pelouse du Slavia Prague, Mezian Mesloub a délivré la passe décisive du but égalisateur de Florian Thauvin, jeudi, lors de la victoire du RC Lens (2-3) en Ligue des champions. À 16 ans et 306 jours, le milieu offensif est devenu le plus jeune Lensois à disputer la compétition et le deuxième joueur à y délivrer une passe décisive avant ses 17 ans, après Lamine Yamal.

Ce que Mezian Mesloub a réellement fait à Prague

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Le RC Lens était mené 2-1 à la 89e minute en Bohême, après un doublé de Šturm (51e, 89e) et malgré l’expulsion de Konečný dès la 50e. Mezian Mesloub, entré une demi-heure plus tôt, a d’abord pesé sur l’égalisation d’Abdallah Sima (73e), avant d’adresser le centre repris par Florian Thauvin à la 90e+1. Ruben Aguilar a signé le but de la victoire à la 90e+3.

Selon le compte rendu officiel du club artésien, le jeune gaucher a créé quatre occasions, soit davantage que n’importe quel autre joueur sur la pelouse ce soir-là. Ce succès est aussi le premier du RC Lens à l’extérieur en Ligue des champions depuis 1998.

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Son entraîneur Dino Toppmöller n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre : « C’est incroyable, à 16 ans, de montrer ce caractère, cette personnalité, de vouloir tous les ballons », a déclaré le technicien allemand, qui dit croire « très fort » au potentiel de son joueur.

Le record de précocité que Mesloub partage avec Lamine Yamal

D’après les données Opta, Mezian Mesloub est le deuxième joueur à délivrer une passe décisive en Ligue des champions avant son 17e anniversaire, derrière Lamine Yamal, qui avait ouvert la voie avec le FC Barcelone.

Un détail que peu de médias ont relevé : la fenêtre est presque refermée. Né le 8 novembre 2009, Mesloub fêtera ses 17 ans le 8 novembre 2026. Il lui reste donc deux journées de phase de ligue, prévues fin septembre et fin octobre, pour enrichir ce total avant de sortir de la catégorie.

Sur le plan national, son entrée à Prague le place parmi les plus précoces joueurs français de l’histoire de la compétition, aux côtés de Rayan Cherki et Warren Zaïre-Emery.

Qui est Mezian Mesloub, le fils de Walid Mesloub

Né à Martigues le 8 novembre 2009, Mezian Mesloub est le fils de Walid Mesloub, ancien milieu de Lens, d’Istres, du Havre et de Lorient, sept fois international algérien. Formé au RC Lens après un passage par le centre de formation de Lorient, il a signé son premier contrat professionnel à la Gaillette à l’été 2026.

Le 8 mai 2026, à 16 ans et 181 jours, il avait marqué contre Nantes cinq secondes après son entrée en jeu, un but qui validait la qualification lensoise pour la Ligue des champions. Ce but reste le plus rapide jamais inscrit pour une première apparition en Ligue 1.

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France, Algérie ou Portugal : le dossier de sa sélection reste ouvert

Sa performance européenne relance une question qui dépasse le cadre du RC Lens. Mezian Mesloub porte pour l’instant les couleurs du Portugal, pays d’origine de sa mère, avec trois sélections et un but chez les U16 en 2025, puis cinq sélections et un but chez les U17.

Né en France et fils d’un ancien international algérien, il reste toutefois éligible pour les trois fédérations tant qu’il n’a pas disputé de match officiel en équipe A. La Fédération française et la Fédération algérienne suivent son cas de près, ce qui fait de ses prochaines semaines une période décisive pour son avenir international.

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