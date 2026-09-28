Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Abdallah Sima régale avec un début de saison réussi

Abdallah Sima a retrouvé la sélection du Sénégal après plus d’un an d’absence, récompensant son bon début de saison avec le RC Lens. L’attaquant de 25 ans, auteur d’un but et de deux passes décisives en championnat avant cette trêve, a été titularisé par Patrick Vieira contre le Mozambique (1-1).

RC Lens : Comment Abdallah Sima a-t-il retrouvé les Lions de la Téranga ?

Abdallah Sima n’avait plus porté le maillot du Sénégal depuis plus d’un an. Son retour dans le groupe national devient réalité après plusieurs semaines convaincantes sous les couleurs du RC Lens, où l’attaquant a progressivement pris une place importante dans le secteur offensif. Arrivé dans un contexte de concurrence, l’ancien Brestois a profité de ses prestations pour s’installer dans le onze lensois.

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La saison dernière, Sima n’était pas forcément dans les plans de Pierre Sage. Mais, la situation a évolué avec l’arrivée de Dino Toppmöller, qui lui a accordé davantage de confiance avant son départ du club. Même si Yannick Cahuzac a ensuite pris les commandes, le Sénégalais avait déjà suffisamment marqué les esprits pour conserver une place importante dans l’équipe. Ses cinq apparitions en championnat avant cette coupure internationale, ponctuées d’un but et de deux passes décisives, ont notamment contribué à son retour en sélection.

Quel rôle Abdallah Sima joue-t-il désormais au RC Lens ?

Le Sénégalais a également trouvé un positionnement qui lui convient davantage. Utilisé à la pointe de l’attaque, il évolue dans une zone où il estime pouvoir s’exprimer le plus. Cette utilisation lui permet de peser directement sur les défenses adverses et de participer davantage aux situations offensives du Racing.

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Son influence s’est notamment manifestée en Ligue des champions. Lors de la victoire du RC Lens sur la pelouse du Slavia Prague, Sima avait inscrit le but de l’égalisation, avant que les Sang et Or ne s’imposent (3-2). Cette réalisation s’ajoute à ses deux passes décisives et à son but inscrits en championnat.

Comment Abdallah Sima a-t-il confirmé avec le Sénégal ?

Pour son retour avec les Lions de la Téranga, Sima a immédiatement reçu la confiance de Patrick Vieira. Titulaire contre le Mozambique lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, il a joué l’intégralité de la rencontre et délivré une passe décisive à Nicolas Jackson à la 32e minute. Le Sénégal a finalement concédé le nul (1-1), mais l’attaquant lensois s’est déjà montré décisif sous les ordres de son nouveau sélectionneur. Cette première sortie internationale prolonge donc la dynamique observée à Lens.

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Après avoir retrouvé du temps de jeu et une place régulière dans le dispositif lensois, Sima a de nouveau ouvert la porte de la sélection grâce à ses performances. Il lui reste désormais à confirmer cette dynamique avec le Sénégal, qui affrontera l’Éthiopie le mardi 29 septembre, avant de retrouver le RC Lens à l’issue de cette trêve.