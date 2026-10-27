Accueil - Mercato OL - OL : Paulo Fonseca lâche un aveu après la défaite face au PSG

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Après la défaite de l’OL au Parc des Princes, lundi soir, en clôture de la huitième journée de Ligue 1, Paulo Fonseca a reconnu la difficulté de se mesurer au PSG de Luis Enrique depuis ces deux dernières années.

Paulo Fonseca : « Jouer le PSG, c’est compliqué »

L’Olympique Lyonnais a tenté de reproduire plus ou moins la même stratégie qu’en avril dernier, lorsqu’il était venu battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Mais l’OL a manqué trop de choses lundi soir pour refaire le coup au PSG.

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Les Gones ont tenu pendant plus d’une heure, mais cela n’a pas suffi. Face aux hommes de Luis Enrique, les Lyonnais ont longtemps contenu les assauts offensifs de la bande à Désiré Doué avant de craquer en seconde période sur des réalisations de Senny Mayulu (72e) et Mika Godts (84e).

Deux buts qui ont permis au PSG de s’imposer et de prendre seul la tête du championnat. Après la rencontre, Paulo Fonseca a reconnu la supériorité de l’équipe parisienne. Malgré une prestation solide de ses joueurs, l’entraîneur de l’OL estime que son équipe pouvait difficilement faire mieux face à la qualité individuelle du Paris Saint-Germain.

« C’est vraiment compliqué de jouer contre le PSG. On a fait un bon match tactiquement, mais la qualité des joueurs du PSG a fait la différence », a notamment expliqué le coach portugais, qui a tout de même tenu à saluer le match de ses joueurs. « Je suis satisfait du niveau de mon équipe et du comportement de mes joueurs. C’est difficile de faire plus en ce moment », a ajouté l’ancien entraîneur du LOSC.

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Un constat lucide de la part de Paulo Fonseca, dont l’équipe a pourtant réussi à gêner le Paris SG pendant une bonne partie de la rencontre. Avec cette défaite, l’Olympique Lyonnais reste bloqué à 14 points et descend à la cinquième place du championnat.

De son côté, le PSG prend seul les commandes avec 17 points, devant le Stade Rennais (16). Pour Fonseca et le staff lyonnais, l’objectif sera désormais de relancer leur équipe dès samedi prochain face à Angers SCO, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1.

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Le PSG a, lui, montré que même diminué par les blessures de plusieurs de ses cadres, il reste un adversaire redoutable.