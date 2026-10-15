Accueil - Mercato OL - OL : Après Lens, Pierre Sage prêt à faire mal à Lyon avec Crystal Palace

Revenu à Lyon où il affronte l’OL, ce jeudi (18 h 45), Pierre Sage n’entend pas se laisser dominer par ses émotions. Son objectif est de tout faire pour gagner le match contre son ancien club.

OL : Pierre Sage a déjà terrassé Lyon deux fois à Décines

Désormais manager de Crystal Palace, Pierre Sage retrouve l’OL dans quelques heures au Groupama Stadium à l’occasion de la 2e journée de Ligue Europa. C’est la troisième fois le technicien français va croiser les Gones à Lyon, depuis son départ du club rhodanien début 2025.

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La saison dernière, il avait remporté les deux dernières confrontations à Décines lorsqu’il était sur le banc du RC Lens. D’abord aux tirs au but (2-2, 4-5 tab) en quarts de finale de la coupe de France, puis (0-4) lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1.

Pierre Sage revient donc au Parc OL avec une avantage psychologique sur son homologue Paulo Fonseca, ainsi que sur le club qu’il a dirigé du 30 novembre 2023 au 28 janvier 2025.

Le coach de Cystal Palace revient à Lyon plus détendu que la dernière fois

À l’occasion de ses retrouvailles avec son ancienne équipe, le coach de 47 ans évoque « un moment particulier pour lui de revenir à Lyon. Cependant, il avoue qu’il est « plus détendu que la première fois où il était revenu à Lyon ».

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« J’ai l’impression d’être parti hier […]. J’ai été un Lyonnais qui était venu avec Lens en tant que coach français. Je suis maintenant un Lyonnais qui revient ici en tant que coach de Crystal Palace. Un peu à l’image de Bruno Genesio (ex-entraîneur du club), qui viendra ici en tant que coach de Marseille », a-t-il rappelé en conférence de presse d’avant-match.

Sage et Palace visent « bon résultat » contre l’Olympique Lyonnais

Au-delà des retrouvailles, le technicien français est à Lyon pour faire un résultat. Il a préparé son équipe pour gagner. « Il y a toujours un petit côté émotionnel en plus, par rapport à la connaissance, au passé qu’on a eu dans ce club et dans cette ville. Mais il faut faire fi de cela, parce que le plus important est ce qu’il vous amène ici encore aujourd’hui. C’est un âge de football pour lequel il faut avoir un bon résultat », a-t-il déclaré.

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Après avoir infligé deux défaites de suite à l’OL avec le RC Lens au Groupama Stadium, Pierre Sage va-t-il réussir un nouveau coup à Lyon avec Crystal Palace ? La réponse autour de 22 h 30.