Accueil - Lyon - Mercato OL : Tyler Morton, la prochaine grosse vente de Lyon ?

Malgré une masse salariale ramenée à 55 millions d’euros, l’OL doit encore poursuivre son assainissement financier avec l’objectif d’un retour à l’équilibre en 2029. Plusieurs cadres pourraient être vendus à l’été 2027, avec Tyler Morton, valorisé à 30 millions d’euros, en première ligne.

Mercato OL : Tyler Morton parmi les prochaines ventes envisagées

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L’Olympique Lyonnais poursuit sa transformation économique. Après avoir fortement réduit ses dépenses et enregistré un solde positif lors du dernier mercato, le club rhodanien n’a pas encore terminé son travail de redressement. D’après les informations de L’Équipe, la direction lyonnaise conserve une feuille de route stricte et vise un retour à l’équilibre budgétaire complet à l’horizon 2029.

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Cette stratégie pourrait entraîner une nouvelle vague de départs majeurs lors de l’été 2027. Tyler Morton apparaît déjà comme le principal candidat. Le milieu défensif anglais, dont la valeur est estimée à 30 millions d’euros, est le joueur le mieux valorisé de l’effectif lyonnais après deux saisons passées dans le Rhône.

Plusieurs cadres concernés par le dégraissage

Pavel Sulc, évalué à 20 millions d’euros, et Moussa Niakhaté, dont la valeur est estimée à 15 millions d’euros, pourraient également être concernés par cette politique de ventes. Les deux joueurs sont notamment très appréciés en Premier League.

Tanner Tessmann et Corentin Tolisso pourraient eux aussi être amenés à quitter Lyon si le club doit poursuivre ses efforts financiers. Cette politique pourrait donc toucher plusieurs joueurs importants, y compris dans l’hypothèse d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L’OL change durablement de modèle

La masse salariale lyonnaise est passée d’environ 120 millions d’euros à la fin de l’ère John Textor à 55 millions d’euros, soit environ la huitième de Ligue 1. Pour réduire ses dépenses, l’OL a notamment limité les invitations, rationalisé les déplacements, supprimé certaines prestations et davantage internalisé ses opérations marketing.

La cellule de recrutement travaille désormais sur des joueurs dont les salaires se situent généralement entre 100 000 et 120 000 euros. Le club explore notamment l’Autriche et le Portugal pour trouver des joueurs à potentiel susceptibles de générer des plus-values.

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Dans ce nouveau modèle, le retour en forme d’Ernest Nuamah représente également une bonne nouvelle. L’ailier ghanéen voit sa valeur remonter après un investissement de 28 millions d’euros réalisé en 2024. Sous la surveillance de la DNCG et de l’UEFA, l’OL dispose désormais de très peu de marge d’erreur. Les ventes de l’été 2027 pourraient ainsi constituer une nouvelle étape importante dans le redressement financier du club.

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