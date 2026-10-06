Accueil - Mercato OL - Propriétaire de l’OL : Michele Kang, Textor et l’actionnariat

Le propriétaire de l’OL est Michele Kang. Depuis le 26 juin 2026, sa société Olympe Bidco détient 87,78 % du groupe qui contrôle l’Olympique lyonnais. L’Américaine présidait déjà le club depuis le départ de John Textor, en juin 2025.

Qui est le propriétaire de l’OL ?

Femme d’affaires américaine, Michele Kang détient aussi, via sa structure Kynisca, OL Lyonnes, les Washington Spirit et les London City Lionesses. Elle a racheté les parts de l’OL à Eagle Football Holdings Bidco, l’ancienne holding de Textor placée en administration à Londres fin mars 2026.

L’opération, signée le 23 juin et finalisée le 26 juin 2026, s’est faite pour 30 millions de dollars, selon le document déposé auprès de l’AMF. Kang s’engage à apporter 71 millions d’euros sur deux saisons. Plus de 230 millions d’euros de dettes internes au groupe sont effacés.

L’ère Aulas, de 1987 à 2023

Propriétaire de l’OL : Michele Kang, Textor et l’actionnariat 6

Jean-Michel Aulas prend la présidence le 15 juin 1987. Pathé entre au capital en 1999, le club entre en Bourse le 9 février 2007 et le fonds chinois IDG acquiert 20 % des parts en 2016-2017. Aulas quitte la présidence en mai 2023, avec le titre de président d’honneur.

Le rachat par John Textor

Le 19 décembre 2022, l’homme d’affaires américain John Textor rachète 77,49 % du club via Eagle Football, avec un financement du fonds Ares adossé aux actions de l’OL. Le groupe, rebaptisé Eagle Football Group en 2024, cumule les pertes.

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Le 15 novembre 2024, la DNCG prononce une rétrogradation à titre conservatoire et interdit le recrutement d’hiver. Le 24 juin 2025, elle relègue l’OL en Ligue 2. Textor démissionne le 30 juin, et la commission d’appel maintient le club en Ligue 1 le 9 juillet. « Nous entrons dans une période critique pour l’OL », déclarait Michele Kang en prenant la présidence, selon beIN Sports.

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Les dirigeants de l’OL en 2026

Michele Kang préside le club et le groupe. Michael Gerlinger est directeur général, Matthieu Louis-Jean directeur sportif depuis le 1er juillet 2026. Paulo Fonseca entraîne l’équipe depuis janvier 2025, avec un contrat jusqu’en juin 2027.

Le 26 juin 2026, la DNCG a maintenu l’OL en Ligue 1, en encadrant sa masse salariale. Le groupe étant coté en Bourse, le rachat oblige le propriétaire de l’OL à proposer une offre publique sur les actions restantes.

Le propriétaire de l’OL et les ventes de joueurs

Rayan Cherki est parti à Manchester City en juin 2025 pour 36,5 millions d’euros, plus 6 millions de bonus. Le mercato de l’été 2026 a rapporté environ 70 millions d’euros de ventes au club.

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Propriétaire de l’OL : les questions fréquentes

À qui appartient l’OL ?

Le propriétaire de l’OL est Michele Kang, via Olympe Bidco, qui détient 87,78 % du groupe depuis le 26 juin 2026.

John Textor est-il encore propriétaire de l’OL ?

Non. Il a quitté la présidence en juin 2025, et sa holding Eagle Bidco, placée en administration, a vendu ses parts en juin 2026.

Qui est le président de l’OL ?

Michele Kang, depuis le 30 juin 2025.

Combien Michele Kang a-t-elle payé l’OL ?

30 millions de dollars pour 87,78 % du capital, avec un engagement de 71 millions d’euros d’apports. Toute l’actualité du club est sur notre page OL.