Accueil - Mercato ASSE - ASSE : L’entraîneur de Rodez prêt à relever le défi de Saint Etienne

Avant d’affronter l’ASSE à Geoffroy-Guichard, ce samedi, l’entraîneur de Rodez AF affiche une grande confiance. Il assure que son équipe est prête à relever le défi stéphanois.

Santini : « On n’a jamais eu peur d’aller à Saint Etienne »

Contrairement à l’entraîneur de l’ASSE, qui se méfie de l’équipe de Rodez AF, son homologue ruthénois débarque à Saint Etienne en toute confiance. Il a affiché une certaine sérénité dans ses propos en conférence de presse d’avant-match.

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« Ça va être compliqué, mais ça va être génial à vivre. Et on n’a rien à perdre, juste à s’éclater et à se dire que si on parvient à trouver ces connexions-là, on peut aussi vraiment les embêter et qu’il ne faut avoir peur de rien. On n’a jamais craint d’aller là-bas […] », a-t-il déclaré.

L’ambiance de Geoffroy-Guichard comme source de motivation

Évidemment, Didier Santini respecte « toujours énormément » l’AS Saint-Etienne, l’actuel leader de Ligue 2. Cependant, il annonce que ses joueurs sont motivés à l’idée d’affronter les Verts dans un stade où l’ambiance procure du plaisir et transcende.

« C’est le plus bel endroit, c’est un public extraordinaire, un stade mythique, une pelouse extraordinaire, une ambiance de fou. Si tu n’as pas envie de jouer ce match-là en prenant un plaisir fou dans cette ambiance, il faut rester à la maison », a-t-il laissé entendre.

Le coach de RAF se méfie quand même de Saint Etienne

Le coach de RAF a ensuite tempéré ses déclarations. Il reconnaît que l’équipe de Ian Cathro ne sera pas facile à jouer, au regard des performances qu’elle affiche ce début de saison.

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« Nous allons affronter le premier du championnat, la meilleure attaque et une très belle équipe avec énormément de qualités, de vitesse. Les Verts sont capables de savoir garder le ballon. C’est aussi l’équipe qui est numéro 1 en transition sur les buts marqués », a souligné Didier Santini, avant de prévenir ses joueurs :

« Cela veut dire que dès que nous allons perdre un ballon dans certaines zones du terrain, ça va aller très vite. Il faudra être connecté, concentré, rigoureux. On va voir comment ça va se passer […] ».

Rodez AF dans une spirale négative

Contrairement à l’ASSE qui fait un excellent début de saison, Rodez AF a déjà concédé quatre défaites, dont trois de suite, et un nul en 7 journées de championnat. Quatorzième au classement avant le choc contre les Stéphanois, le club de l’Aveyron est dans une spirale négative.

Malgré cela, Didier Santini rêve d’un exploit dans le Chaudron. « C’est un bel endroit pour se dire que si ça fonctionne, et ça va fonctionner, ça va être top », a-t-il confié.

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Pour rappel, les cinq dernières confrontations entre les deux clubs donnent le bilan suivant : 3 victoires pour les Stéphanois, 1 victoire pour les Ruthénois et 1 match nul. La saison dernière, l’AS Saint Etienne avait remporté le match de play-off 2, éliminant ainsi Rodez à l’issue des tirs au but, après un nul blanc.