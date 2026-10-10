ASSE-Rodez : Geoffroy-Guichard à guichets fermés pour le duel

L’ASSE disputera son match de la huitième journée de Ligue 2 contre le Rodez AF dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés, ce samedi à 20 heures. Le club stéphanois a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, de quoi confirmer la mobilisation de ses supporters avant ce rendez-vous important de la saison.

ASSE : Geoffroy-Guichard affiche complet avant la réception de Rodez

Le stade Geoffroy-Guichard s’apprête à vibrer. À quelques heures de recevoir le Rodez AF, l’ASSE a annoncé que toutes les places disponibles pour cette rencontre avaient trouvé preneur. L’information a été officialisée par le club sur son compte X officiel, où les Verts ont partagé cette nouvelle avec leurs supporters. Une annonce qui confirme l’engouement autour de l’équipe stéphanoise, attendue devant un public particulièrement investi.

Lire aussi : ASSE-Rodez AF : Vers une compo remaniée de l’AS Saint Etienne

Pour les hommes de Ian Cathro, cette affluence représente un soutien précieux. Dans un stade réputé pour son ambiance et la ferveur de ses tribunes, les joueurs pourront compter sur une enceinte pleine pour tenter de faire la différence face à une formation ruthénoise dirigée par Didier Santini. À Saint-Étienne, les encouragements descendent souvent des gradins comme une vague verte. Faudra désormais transformer cette énergie en performance sur le terrain.

À voir

Mercato PSG : Samuel Soares, le pari avorté de Luis Campos

Lire aussi : ASSE : L2, la force collective de Saint Etienne fait la différence

Cette rencontre de la huitième journée de Ligue 2 est une nouvelle étape dans le parcours stéphanois. Face à Rodez, l’ASSE devra faire preuve de maîtrise, d’intensité et d’efficacité pour répondre aux attentes de son public. Car si les tribunes affichent complet, le résultat, lui, ne se réserve pas à l’avance. Le football conserve cette particularité. Même avec un stade plein, rien ne garantit une soirée tranquille.

Le Chaudron, un atout historique dans la course aux points

L’importance de cette mobilisation prend tout son sens au regard de l’histoire de Geoffroy-Guichard. Inauguré en 1931, le stade est devenu l’un des symboles majeurs de l’identité stéphanoise. Son surnom, le Chaudron, renvoie à cette capacité des tribunes à créer une atmosphère intense, notamment lors des rendez-vous décisifs.

Pour les joueurs de l’AS Saint-Etienne, évoluer devant un public acquis à leur cause peut constituer un moteur supplémentaire, à condition de répondre rapidement à ses attentes. Cette ferveur ne remplace cependant ni la discipline tactique ni la qualité technique. Face au Rodez AF, les Verts devront imposer leur rythme et éviter de laisser leurs adversaires prendre confiance.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Eymard de nouveau touché, son retour encore incertain

À voir

OM : Genesio fixe ses conditions, McCourt attendu sur les moyens

ASSE : L’entraîneur de Saint-Etienne a détecté le point fort de Rodez

Le club a confirmé que le stade serait plein ; il reste maintenant aux joueurs à donner une suite sportive à cette annonce. Samedi soir, le spectacle se jouera dans les tribunes, mais surtout sur la pelouse. Et dans le Chaudron, les supporters n’attendent pas seulement du bruit : ils espèrent des points.