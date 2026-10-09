Accueil - Mercato ASSE - ASSE-Rodez : Le RAF presque au complet pour défier les Verts

Rodez se déplace à Geoffroy-Guichard ce samedi, à 20 heures, pour affronter l’ASSE lors de la 8e journée de Ligue 2. Avant ce choc face au leader, le RAF pourra compter sur un effectif quasiment au complet, avec les retours du gardien Quentin Braat et du défenseur Mohamed Sylla.

ASSE-Rodez : Le RAF retrouve des forces avant le rendez-vous dans le Chaudron

Après trois semaines de trêve internationale, la Ligue 2 reprend ses droits avec une affiche qui promet de l’intensité. L’ASSE accueille Rodez avec le statut de leader et 16 points récoltés en sept journées. Mais les Ruthénois ne comptent pas se présenter dans le Forez en simples visiteurs de passage. Selon Centre Presse Aveyron, le club aveyronnais aborde cette rencontre avec un groupe presque entièrement disponible.

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Une nouvelle particulièrement encourageante pour l’entraîneur ruthénois, qui récupère deux joueurs susceptibles de peser dans cette confrontation. Face à une formation stéphanoise qui entend défendre sa première place, disposer de davantage de solutions constitue un avantage non négligeable. Pour Rodez, l’objectif sera de contrarier les ambitions des Verts dans un stade où la pression populaire peut rapidement transformer chaque duel en bataille.

Braat et Sylla, deux renforts qui changent la donne

Le retour de Quentin Braat représente une première satisfaction pour le RAF. Touché au mollet, le gardien a retrouvé la compétition lors d’une rencontre amicale face à l’Inter Escaldes. Il a toutefois été ménagé pendant les séances collectives des mercredi 7 et jeudi 8 octobre.

Sa présence dans le groupe face à Saint-Etienne constitue donc une bonne nouvelle, même si son état physique et son éventuelle titularisation restent des éléments à surveiller. Mohamed Sylla est l’autre renfort annoncé pour ce déplacement. Arrivé durant l’été après son passage à Bourg-en-Bresse, l’ancien défenseur central a suivi une période de réathlétisation avant de pouvoir prétendre à une première apparition officielle sous ses nouvelles couleurs.

Sa disponibilité offre une possibilité supplémentaire en défense. Faudra désormais voir si le staff décidera de lui confier immédiatement des responsabilités face aux Stéphanois ou s’il préférera procéder progressivement.

Tebily absent, un dernier point noir pour les Aveyronnais

Le tableau n’est cependant pas totalement dégagé pour Rodez. Hermann Tebily demeure le seul joueur annoncé indisponible. L’attaquant poursuit sa récupération après une rupture des ligaments croisés d’un genou, une blessure sérieuse dont le retour à la compétition nécessite du temps et de la prudence. Aucune date précise de reprise n’est indiquée.

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Cette absence empêche le RAF de voyager avec un groupe absolument complet face à l’ASSE, mais le bilan reste positif au regard des retours enregistrés. L’effectif ruthénois dispose désormais de davantage de possibilités, sans que cela garantisse pour autant la performance attendue sur le terrain. Dans ce genre de rencontre, les disponibilités constituent une première étape, encore faut-il les convertir en efficacité.

L’effectif stéphanois peut-il répondre à cette concurrence renforcée ?

La situation est moins favorable du côté de l’ASSE, qui doit composer avec plusieurs absences annoncées : Le Cardinal, Jaber, Eymard et Traoré. Ces indisponibilités peuvent réduire les options du staff stéphanois au moment de préparer cette huitième journée.

Toutefois, leur impact dépendra des postes concernés, des solutions de remplacement et des choix effectués au coup d’envoi. Avec 16 points au compteur après sept journées, l’ASSE possède une position enviable, mais son statut de leader ne lui offre aucune garantie. Rodez arrive avec un groupe largement disponible et deux retours importants à faire valoir.

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Le Chaudron promet donc une opposition intéressante entre des Verts désireux de conforter leur première place et des Aveyronnais qui disposent d’arguments pour leur compliquer la soirée. Au-delà des noms présents sur la feuille de match, la réponse se jouera sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.