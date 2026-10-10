ASSE : Eymard de nouveau touché, son retour encore incertain

Paul Eymard est de nouveau freiné par un problème physique à l’approche de la réception du Rodez AF, prévue ce samedi à 20 heures. L’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, a confirmé en conférence de presse que le jeune joueur avait reçu un coup à proximité de son ancienne blessure.

ASSE : Un nouveau coup d’arrêt pour Eymard qui inquiète les Verts

La préparation de l’ASSE pour son prochain rendez-vous en championnat est marquée par une nouvelle incertitude concernant Paul Eymard. Lors de son point presse avant la rencontre face à Rodez, le technicien stéphanois Ian Cathro a apporté des précisions sur la situation du jeune joueur. Le discours de l’entraîneur est partagé entre prudence et espoir.

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Paul Eymard a reçu un nouveau coup, ce qui provoque d’importantes douleurs. Une situation qui oblige le staff médical à redoubler de vigilance. « Pour Paul (Eymard), malheureusement, il a subi un coup qui était situé tout près de la zone où il s’était déjà blessé », a expliqué Ian Cathro. Pour le joueur comme pour le club, ce nouvel épisode tombe au mauvais moment.

Un retour sans date précise, la prudence avant tout

Le principal problème réside désormais dans l’impossibilité de fixer une échéance claire. Selon les explications de Ian Cathro, la douleur ressentie par le jeune Stéphanois a conduit le club à prendre des précautions supplémentaires. Son indisponibilité ne devrait pas s’éterniser, mais aucune date de reprise n’a été annoncée.

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Le staff préfère donc attendre des signes suffisamment rassurants avant d’envisager son retour à la compétition. Cette approche se justifie par le risque de précipiter la reprise et de provoquer une nouvelle interruption. « On va essayer de ne pas brusquer les choses pour éviter de le faire reprendre trop tôt puis de devoir l’arrêter par la suite », a insisté le technicien.

À Saint-Étienne, mieux vaut perdre quelques jours supplémentaires que compromettre la progression d’un jeune joueur. Pour Paul Eymard, la priorité reste de retrouver ses capacités physiques sans brûler les étapes.

Une infirmerie stéphanoise qui complique les plans de Cathro

Le cas Eymard n’est pas le seul dossier médical à surveiller dans les rangs stéphanois. Ian Cathro a également confirmé l’absence de Julien Le Cardinal pour la réception de Rodez. Touché à un muscle lors du match contre Metz, le défenseur a subi un choc important qui a nécessité du temps pour récupérer. Il a néanmoins pu effectuer une séance sur le terrain, signe encourageant pour la suite.

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Mahmoud Jaber, de son côté, a repris une partie du travail collectif, mais son retour n’est pas attendu cette semaine. Lassana Traoré reste également éloigné des terrains. Tout n’est cependant pas sombre pour les Verts. Chico Lamba a donné satisfaction lors du match d’entraînement contre Sion et a bien travaillé cette semaine.

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En l’absence de nouveaux pépins, Ian Cathro pourra donc compter sur lui. Cette situation traduit l’importance de disposer d’un groupe suffisamment fourni pour absorber les absences sans déséquilibrer l’équipe. Face à Rodez, l’AS Saint-Etienne devra trouver le bon équilibre entre ambition sportive et gestion physique de ses joueurs.

Paul Eymard, un talent à préserver pour la suite

Au-delà de cette absence immédiate, le discours de Ian Cathro traduit la confiance placée dans le potentiel du jeune Stéphanois. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne cache pas son regret face à cette nouvelle blessure, tout en soulignant les perspectives qui s’offrent au joueur.

« C’est un jeune joueur qui peut avoir une très belle carrière devant lui », a-t-il déclaré. Un message qui témoigne de l’estime du staff, mais aussi de la volonté de ne prendre aucun risque inutile. Pour l’heure, le calendrier de reprise de Paul Eymard reste donc ouvert. Le club devra suivre l’évolution de ses douleurs avant de déterminer les prochaines étapes.

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Les supporters stéphanois espèrent naturellement le revoir rapidement sur les terrains, mais la priorité est ailleurs : permettre au joueur de retrouver durablement ses moyens physiques. Dans une saison où chaque élément peut compter, la patience pourrait bien être le meilleur investissement de l’ASSE pour préserver l’avenir de son jeune talent.