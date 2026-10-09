Accueil - Mercato ASSE - ASSE : L’entraîneur de Saint-Etienne a détecté le point fort de Rodez

L’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, s’est prononcé sur Rodez AF, avant leur confrontation au stade Geoffroy Guichard, samedi (20 heures). Il se méfie des Ruthénois.

Avant Rodez, l’ASSE a beaucoup travaillé sur l’analyse vidéo

L’ASSE affrontera Rodez AF, ce samedi 10 octobre, lors de la 8e journée de Ligue 2. Cette rencontre compte pour la 8e journée de Ligue 2, entamée ce vendredi. Elle tombe après une longue trêve internationale de trois semaines. Ian Cathro s’est plaint de la durée de cette fenêtre, qu’il estime « si longue, étrange et horrible ».

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Néanmoins, il a travaillé avec les joueurs restés à Saint Etienne, en l’absence d’une douzaine d’internationaux. Pour maintenir ses joueurs en jambe, le nouvel entraineur des Verts leur a fait livrer un match amical face au FC Sion, vendredi dernier. Une rencontre qu’ils ont remportée largement (5 – 1), grâce à des doublés de Jakob Breum et Thierno Ballo, puis un but de Joao Ferreira.

« La première satisfaction est d’avoir pu donner du temps de jeu aux joueurs, plus que le résultat. Ça nous a aussi permis d’offrir du temps de jeu à des jeunes joueurs. C’était difficile de se concentrer sur un travail de fond, car beaucoup d’éléments étaient avec leur sélection nationale. Mais on a passé des étapes et on a beaucoup travaillé notamment en vidéo ces derniers jours pour que tous les joueurs se reconnectent », a déclaré Ian Cathro sur le match amical contre le club suisse.

Cathro se méfie de l’équipe de RAF : « Ce sera un adversaire agressif »

Le technicien écossais a ensuite livré son regard l’équipe de Rodez Aveyron Football. Il ne la regarde pas du tout de haut, malgré son 14e rang au classement. Bien au contraire, il se méfie d’une équipe régulière, qui a joué les pré-barrages pour la montée en Ligue 1, la saison dernière.

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« Avant de parler de leur jeu, Rodez, c’est un projet global qui fonctionne, qui garde sa ligne conductrice au fil des saisons. On sait que ce sera un adversaire agressif, qui joue libéré et met énormément d’énergie sur le terrain pour monter haut sur le terrain, presser et se projeter vite. C’est une équipe dont j’admire le projet de jeu et le coach qui a de bons joueurs. Ils sont très investis dans leur projet », a-t-il relevé, en conférence de presse d’avant-match.

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Évidemment, RAF vit un début de saison compliqué. L’équipe de Didier Santini (58 ans) a déjà concédé 4 défaites, dont 3 consécutives, en plus d’un match nul, en 7 journées de championnat. Elle compte du coup neuf points de retard sur l’ASSE, actuelle leader de la Ligue 2.