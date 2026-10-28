Accueil - Mercato ASSE - Magic Fans : La fête des 35 ans tourne au cauchemar pour l’ASSE

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L’ASSE a ouvert une enquête interne après les fumigènes et le feu d’artifice déclenchés par les Magic Fans, samedi en Ligue 2, pendant la victoire contre le FC Nantes (1-0). Le match a été stoppé un moment à Geoffroy-Guichard, et le club craint maintenant des sanctions disciplinaires.

ASSE : Un but décisif, puis une scène qui échappe au contrôle

La soirée devait être une double fête pour l’ASSE. Samedi, face au FC Nantes, les Verts ont arraché la victoire grâce à Augustine Boakye, buteur à la 89e minute. Sauf que, dans la foulée de ce but, les célébrations du 35e anniversaire des Magic Fans ont viré à l’incident au point de déclencher une enquête interne selon RMC Sport.

Les supporters du Kop Nord ont lancé un gros feu d’artifice, avec des fumigènes, et l’arbitre Gaël Angoula a dû suspendre brièvement la partie avant le temps additionnel. Les festivités ont duré plusieurs minutes, malgré les demandes de joueurs stéphanois venus jusqu’au Kop Nord pour réclamer l’arrêt des tirs pyrotechniques.

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Dans le stade, les 37 310 spectateurs ont eu droit à un vrai spectacle, mais l’enthousiasme d’une partie du public n’a pas gagné les dirigeants du club stéphanois. La direction savait que les Magic Fans préparaient une animation pour fêter leur anniversaire. Elle leur avait pourtant bien rappelé, lors des réunions préparatoires, que les fumigènes et les feux d’artifice étaient interdits.

L’ASSE cherche à comprendre comment les engins sont entrés

Au lendemain de cet épisode, la direction stéphanoise a lancé une enquête interne afin de savoir comment les engins pyrotechniques ont réussi à entrer dans l’enceinte avant de partir en tribune selon RMC Sport. Il s’agit notamment d’examiner les conditions de contrôle et de prévention mises en place avant la rencontre.

Le club reconnaît d’ailleurs qu’un dispositif de sécurité, même renforcé, n’écarte jamais totalement tous les risques dans un stade qui accueille autant de monde. Une source stéphanoise citée par RMC Sport résume la position de l’ASSE en une phrase : « Connaître l’existence d’un risque ne signifie ni l’autoriser, ni le cautionner ». Un dirigeant précise aussi l’état d’esprit de la direction après les incidents :

« Nous analysons les incidents, renforçons les mesures utiles et poursuivons un dialogue exigeant avec les groupes de supporters et les autorités. Notre priorité reste la sécurité de tous et la protection des intérêts du club. » De son côté, le club veut donc comprendre d’éventuelles failles dans son dispositif et limiter les conséquences de cet épisode.

Geoffroy-Guichard de nouveau exposé à un huis clos

Reste la suite, qui ne sera pas anodine. Le rapport du délégué de la rencontre consigne les faits, et la commission de discipline pourra bien s’en servir pour examiner le dossier de près. À ce stade, aucune sanction n’est annoncée.

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Le club lui-même envisage toutefois la possibilité d’un huis clos partiel, en sachant que les conséquences pourraient dépasser le cadre de cette seule soirée. Pour les supporters stéphanois, cette perspective est délicate et la pilule serait amère.

En début de saison, Clermont, le 14 août, puis Grenoble, le 22 août, avaient déjà été joués sans les Kops en tribune, en raison de sanctions prononcées à la fin de l’exercice précédent pour des faits similaires. Un nouveau huis clos priverait donc une partie du public de son accès au stade et pèserait sur l’ambiance de Geoffroy-Guichard.