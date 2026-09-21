Accueil - PSG mercato - PSG : La pique de Marquinhos à Marseille après le Classique

Le PSG s’est imposé 2-1 face à l’OM au Vélodrome, avec un but décisif de Marquinhos deux minutes après l’égalisation marseillaise. Après la rencontre, le capitaine parisien a savouré ce succès et livré un message qui rappelle toute la saveur particulière d’une victoire à Marseille.

PSG : Pourquoi les mots de Marquinhos résonnent-ils autant à Marseille ?

La suite après cette publicité

Le PSG venait de vivre une fin de rencontre électrique. Après l’ouverture du score de Ferran Torres à la 66e minute, Angel Gomes a remis l’OM à hauteur six minutes plus tard. Mais le répit phocéen n’aura duré que deux minutes. Marquinhos a repris une première tentative repoussée par Jeffrey de Lange et a redonné l’avantage aux Parisiens à la 74e minute.

Lire aussi : PSG : Nasser Al-Khelaïfi encore épinglé par la justice française

À voir

Bizutage chez les Bleus : Lepaul arrive avec « Pitbull » de Booba

Au micro de PSG TV après le coup de sifflet final, le défenseur brésilien n’a donc pas boudé son plaisir. « C’est toujours un plaisir de gagner ici. Quand on vient ici et que l’on gagne le match, c’est trop bien », a déclaré Marquinhos dimanche soir. Une phrase simple, mais forcément piquante dans un stade où chaque victoire parisienne prend une dimension particulière.

Le capitaine parisien a-t-il vraiment voulu provoquer l’OM ?

Marquinhos n’a pas seulement évoqué l’ambiance du Vélodrome. Il a également reconnu que le PSG avait dû composer avec une opposition plus difficile que certains précédents Classiques. Il a expliqué à PSG TV après la rencontre : « On a eu des matches plus faciles ici, aujourd’hui ça a été un bon match. On a aussi dû défendre ». Il a également estimé que Marseille avait su mettre Paris en difficulté malgré sa situation au classement avant cette 5e journée.

La véritable petite pique arrive surtout lorsqu’il rappelle la philosophie attachée à ce rendez-vous. « Comme on le dit souvent, un Classique ça ne se joue pas, ça se gagne », a lancé le capitaine parisien après le succès. Marquinhos ne s’est donc pas attardé sur la manière. Le résultat, lui, suffisait largement à nourrir le sourire parisien.

Comment Marquinhos a-t-il refroidi le Vélodrome ?

Son intervention décisive raconte presque à elle seule la soirée. Paris avait pris les commandes grâce à Ferran Torres, puis avait vu Marseille revenir dans une atmosphère devenue incandescente. Sur un centre de Nuno Mendes, Marquinhos a alors suivi son action jusqu’au bout pour inscrire le deuxième but parisien. Le PSG a ainsi repris l’avantage avant de conserver son succès.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos cible la pépite Yassine Khalifi

À voir

Après OM-PSG, Luis Enrique envoie un message fort à Genesio

Ce but possède aussi une valeur personnelle pour le défenseur. Interrogé par PSG TV, Marquinhos a évoqué son total sous le maillot parisien : « Je crois que j’égalise le nombre de buts de Lucas Moura au club, non ? 46 buts, c’est très bien ça ! » Le Brésilien a ensuite insisté sur la satisfaction de pouvoir aider son équipe à gagner, particulièrement ici, à Marseille.

Que raconte ce Classique sur le PSG de Marquinhos ?

Cette victoire permet au PSG d’enchaîner un deuxième succès consécutif en Ligue 1 après celui obtenu à Brest. Elle intervient alors que Paris a dû patienter avant de faire la différence : Ferran Torres n’a débloqué la rencontre qu’en seconde période, avant que Marseille ne réplique rapidement.

Autre élément de contexte : ce succès constitue le 26e Classique disputé par Marquinhos. Le capitaine connaît donc parfaitement le poids de ce rendez-vous. Après plus d’une décennie au PSG, il sait aussi qu’un but dans les dernières minutes d’un duel aussi chargé vaut bien davantage qu’une simple ligne supplémentaire dans ses statistiques.

Pourquoi cette soirée restera-t-elle particulière pour Marquinhos ?

Il y a des buts qui comptent dans les statistiques et d’autres qui s’installent dans la mémoire des supporters. Celui inscrit par Marquinhos appartient clairement à la seconde catégorie. Il intervient au Vélodrome, seulement deux minutes après l’égalisation marseillaise, et offre finalement trois points au PSG.

Lire la suite sur le PSG :

À voir

OM : Bruno Genesio prêt à démissionner, il a prévenu ses proches

PSG : Désiré Doué préféré à Kvaratskhelia pour le classique

Après OM-PSG, Luis Enrique envoie un message fort à Genesio

Le défenseur brésilien pouvait donc difficilement rêver d’un scénario plus symbolique pour son 26e Classique. Après la rencontre, son message était clair : « On est très heureux de remporter ce match-là. » À Marseille, ces quelques mots ont certainement eu une saveur bien différente pour les supporters des deux camps.

À voir

ASSE : Pourquoi Ian Cathro a sacrifié Davitashvili à Metz