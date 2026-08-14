Mercato PSG : Urgent ! Mika Godts est arrivé à Paris

Après Maghnes Akliouche, le PSG s’apprête à enregistrer un nouveau renfort offensif lors de ce mercato estival. Le prodige belge Mika Godts est arrivé à Paris pour finaliser son transfert en provenance de l’Ajax Amsterdam. Explications.

Mercato PSG : Accord total pour le transfert de Mika Godts

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Après d’âpres négociations, le Paris Saint-Germain a finalement trouvé un accord avec la Juventus Turin pour le transfert de Mika Godts. Le club de la capitale française a accepté de débourser 55 millions d’euros dans cette affaire. L’agent de l’international belge a confirmé l’arrivée imminente de son client à Paris.

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« Les clubs sont quasiment parvenus à un accord. On chipote encore un peu ici et là, comme on dit en Belgique. Jordi Cruyff met tout en œuvre pour obtenir la meilleure affaire possible pour l’Ajax. Nous prévoyons de nous rendre à Paris vendredi ou samedi pour la visite médicale et les formalités administratives. En principe, Mika ne fera plus partie du groupe pour le match de dimanche contre Heerenveen », a notamment déclaré Niels De Jonck au média néerlandais De Telegraaf ce vendredi.

Attaquant très bon dans les petits espaces et très créatif, sans oublier son jeune âge, Mika Godts sera donc la prochaine recrue du Paris SG sur ce mercato avec Ferran Torres et Zion Suzuki. Alors que son agent expliquait encore quelques heures plus tôt attendre le feu vert pour prendre la direction de la capitale, tout s’est accéléré dans le dossier de l’ailier de 21 ans.

Selon des sources proches de l’Ajax, le natif de Louvain a finalement pu effectuer le voyage et se trouve désormais à Paris pour régler les derniers détails avant de devenir officiellement un nouveau joueur de Luis Enrique. Déjà d’accord sur les termes d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2031, Mika Godts veut voir accélérer son officialisation.

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Les dirigeants parisiens s’activent donc pour boucler l’ensemble des démarches nécessaires, avec une visite médicale ce samedi pour enregistrer Mika Godts auprès de la LFP avant samedi soir. L’enjeu est clair : permettre à Luis Enrique de disposer de sa nouvelle recrue dès dimanche face au RC Lens lors du Trophée des Champions. D’autant que le Diable Rouge est prêt physiquement après avoir disputé quatre rencontres avec l’Ajax Amsterdam depuis le début de la saison pour un total de 1 but et 3 passes décisives.

Mika Godts espère pouvoir arriver à Paris entre aujourd'hui et demain pour avoir un petit espoir encore d'être dans le groupe dès dimanche pour affronter Lens lors du Trophée des Champions. Il est en forme physiquement et a déjà disputé 4 matches avec l'Ajax #Mercato pic.twitter.com/H4JJvF6JIB — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 14, 2026

« Mika Godts espère pouvoir arriver à Paris entre aujourd’hui et demain pour avoir un petit espoir encore d’être dans le groupe dès dimanche pour affronter Lens lors du Trophée des Champions. Il est en forme physiquement et a déjà disputé 4 matches avec l’Ajax », rapporte le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe.

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Parallèlement, Marca annonce que Ferran Torres s’envole aujourd’hui pour Paris afin de finaliser son transfert depuis le Barça, estimé autour de 50 millions d’euros.