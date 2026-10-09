PSG – Mans : Luis Enrique se justifie pour Dembélé et Mendes

Le PSG retrouve les terrains samedi soir avec la réception de Le Mans lors de la sixième journée de Ligue 1. Un match que ne disputeront pas Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique sur sa décision de mettre les deux joueurs au repos.

PSG : Dembélé et Mendes mis au repos par rapport à Man City

À l’instar des autres internationaux, Ousmane Dembélé est rentré de sélection avec une pluie de critiques sur le dos. Mais l’attaquant de 29 ans a trouvé à Paris un avocat de poids. En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique est monté au créneau pour défendre son joueur avec vigueur, avant d’annoncer une décision qui le concerne directement : il va souffler, tout comme Nuno Mendes.

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« Je ne suis pas d’accord (avec les critiques). Pour moi, il a été brillant comme d’habitude quand il joue avec l’équipe nationale. C’est un joueur différent. Tu peux payer tranquillement le ticket pour voir Ousmane Dembélé dans un stade. Il est toujours là à se montrer, il est toujours là pour tirer, pour avoir des connexions avec ses coéquipiers », a déclaré Luis Enrique, avant de justifier sa décision de lui accorder quelques jours de repos supplémentaire avec Nuno Mendes.

« Après la longue trêve internationale qui vient de s’achever, on est obligé de penser à chaque joueur de manière individuelle. Nous avons décidé tous ensemble que Nuno et Ousmane devaient se reposer pour penser aux matchs à venir en Ligue 1 et en Champions League. Vous devez vous habituer, parce que ce sera une chose typique pendant cette saison », a prévenu le successeur de Christophe Galtier.

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Sur son compte Twitter officiel, le Paris Saint-Germain a annoncé ce jeudi que Nuno Mendes et Ousmane Dembélé se sont vu octroyer une période de repos. Les deux joueurs reprendront le chemin de l’entraînement, le 10 octobre pour l’international français, et le 11 octobre pour l’international portugais. Ils sont donc laissés au repos pour la sixième journée de Ligue 1 contre Le Mans, premier match d’un enchaînement de rencontres entre la Ligue 1 et la Ligue des champions.

« En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront respectivement l’entraînement les samedi 10 et dimanche 11 octobre », a notamment écrit le club de la capitale.

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Pour rappel, lors de la trêve internationale, Nuno Mendes est le deuxième joueur qui a le plus joué avec quatre titularisations et 348 minutes de temps de jeu.