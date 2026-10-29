Mercato PSG : Paris prépare 80M€ pour Fermín López

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Le PSG songerait à offrir environ 80 millions d’euros au FC Barcelone pour recruter Fermín López, que Chelsea lorgne aussi. D’après CaughtOffside, le milieu offensif espagnol pourrait être directement visé dès le mercato hivernal ou à l’été 2027.

Mercato PSG : Paris prêt à investir lourdement pour attirer Fermín López

L’information fait l’effet d’une bombe mais le PSG pourrait bien bouger pour Fermín López. Selon CaughtOffside, qui cite notamment une source proche du milieu des agents de joueur, le club parisien préparerait une proposition d’environ 80 millions d’euros afin de faire plier le FC Barcelone et de lui arracher son joueur. Chelsea serait prêt, lui aussi, à déposer une offre de poids.

Ce qui annonce une vraie bataille entre ces deux grands clubs d’Europe autour du jeune international espagnol. Le Paris Saint-Germain semble avoir fait du FC Barcelone son terrain de chasse de certains grands talents du football européen. Après l’épisode Neymar en 2017, le club a signé successivement Lionel Messi, Ousman Dembélé, Dro Fernandez puis récemment Ferran Torres.

Barça face à un choix délicat pour son international espagnol

Le Barça préférerait garder Fermín López, sauf que sa situation financière pourrait bien contrarier ce souhait. Une offre assez haute pourrait convaincre la direction catalane d’envisager sérieusement un départ, même si on est encore très loin de ce scénario. Difficile d’imaginer le club catalan laisser filer un de ses talents pour renforcer un adversaire direct.

Le joueur, lui, n’a jamais exprimé publiquement un départ de Catalogne. Chelsea s’était déjà montré concret à l’été 2025, avec une offre très importante rapportée, et Fermín López a alors dit non. Qu’il s’ouvre un jour à un autre projet dépendra donc autant de ses ambitions sportives que de l’attitude adoptée par Barcelone.

Chelsea, Arsenal et Manchester United surveillent aussi le dossier

Le PSG ne courrait pas seul dans cette course, loin de là. Chelsea guette de près l’évolution du dossier, pendant qu’Arsenal et Manchester United se seraient aussi renseignés sur le joueur ces derniers mois. Cette bousculade compliquerait les discussions et obligerait ainsi chaque prétendant à présenter un projet sportif réellement convaincant.

À voir

Mercato Stade Rennais : Cresswell rêve toujours de Premier League

À Londres, c’est pourtant le recrutement d’Alex Scott, milieu de terrain de Bournemouth, qui serait la priorité du mercato hivernal. Chelsea aurait intensifié ses démarches pour l’international anglais, déjà visé sans succès durant tout l’été. Le sort de ce dossier pourrait aussi peser sur le calendrier de ses éventuelles discussions pour Fermín López.

Un transfert à 80 millions d’euros encore loin d’être bouclé

À 23 ans, Fermín López a de quoi séduire un club qui veut densifier son secteur offensif avec un joueur rodé aux exigences du haut niveau européen. Son temps de jeu au Barça, dans un effectif encombré que dirige Hansi Flick, pèsera peut-être dans sa réflexion si les discussions venaient à s’accélérer.

Pour le PSG, une opération de cette ampleur exigerait de réunir trois conditions : convaincre Barcelone, obtenir l’adhésion du joueur et s’accorder sur les modalités financières. Le mercato de janvier 2027 offre une première échéance possible, mais l’été suivant reste aussi envisagé. En attendant une confirmation officielle, la piste Fermín López demeure un dossier à suivre.