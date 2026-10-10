Accueil - PSG mercato - INFO PSG : Campos sur la piste du prodige Emanuele Lulli

Luis Enrique dispose d’un effectif solide, mais certains postes nécessitent des ajustements, notamment le couloir droit de la défense. Luis Campos serait ainsi sur les traces du prodige Emanuele Lulli, défenseur de l’AS Rome, selon Transferfeed.

Mercato PSG : Luis Campos cherche un successeur à Achraf Hakimi

Contrairement à Nuno Mendes, Achraf Hakimi n’a pas de doublure spécialiste du poste. Or, le PSG vient de repérer un latéral droit en Italie qui pourrait convenir pour ce rôle. Titulaire indiscutable, Achraf Hakimi enchaîne les matchs, mais accumule la fatigue et doit faire face à une situation extrasportive qui pourrait inciter Luis Campos et Luis Enrique à anticiper.

Lire aussi : Mercato PSG : Surprise ! Un crack belge comme doublure de Hakimi ?

La formation de la capitale cherche activement à renforcer son poste de latéral droit pour trouver une doublure au Marocain. Le double champion d’Europe en titre a coché un nom en Italie. En effet, selon les informations de Transferfeed, le Paris Saint-Germain serait sur la piste d’Emanuele Lulli. Âgé de 19 ans, le jeune crack a été lancé en équipe première de l’AS Rome par Gian Piero Gasperini.

À voir

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia menacé par Mika Godts ?

Le natif de Palestrina s’est rapidement imposé comme l’une des révélations du club romain en Serie A. Emanuele Lulli possède un volume de course et une endurance à toute épreuve. Avec son 1,84 m, il combine puissance physique et puissance athlétique, ce qui lui permet de résister efficacement dans les duels.

La pépite italienne a un contrat qui prend fin en juin prochain, ce qui attire logiquement l’intérêt de plusieurs clubs européens, mais les Giallorossi devraient prolonger son contrat pour cinq ans. Jamais apparu en équipe première avant cette saison, Emanuele Lulli affole donc les observateurs étrangers après une poignée de rencontres en Serie A.

Lire aussi : Mercato PSG : Paris accélère pour le remplaçant de Hakimi

Le Paris SG, qui a pris l’habitude de faire éclore au plus haut niveau de jeunes talents, pourrait avoir un avantage certain sur les autres formations européennes intéressées par le prodige : à Paris, l’Italien sait que son temps de jeu pourra être important, ce qui n’est pas évident en Premier League.

À voir

Stade Rennais : Franck Haise défend Esteban Lepaul en sélection

En effet, Team Talk rapporte que six clubs anglais sont sur les traces d’Emanuele Lulli, notamment Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City et Tottenham. La situation contractuelle d’Emanuele Lulli suggère également qu’un transfert pourrait être possible dès le prochain mercato hivernal si aucun accord n’est trouvé pour sa prolongation.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia menacé par Mika Godts ?

Mercato PSG : Chelsea FC monte au créneau pour Josh Acheampong

Le Paris Saint-Germain pourrait donc légitimement estimer pouvoir rafler la mise pour enfin doubler le poste d’Achraf Hakimi comme il se doit.

À voir

Le plan de Stéphane Richard pour assainir les finances de l’OM