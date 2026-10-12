Accueil - PSG mercato - Banderole des Ultras retirée au Parc : le PSG évite une crise majeure

Le PSG a connu un épisode de tension avec ses supporters lors de la rencontre face au Mans, après le retrait d’une banderole du Collectif Ultra Paris en soutien au mouvement des lycéens. Une centaine de supporters ont quitté les tribunes avant de revenir en seconde période, après des échanges avec les responsables de la sécurité.

PSG : Une banderole politique met le feu aux poudres au Parc

La rencontre entre le PSG et Le Mans ne s’est pas limitée aux débats sportifs. Dans le virage Auteuil, les membres du Collectif Ultra Paris (CUP) ont déployé une banderole avec le message : « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste ». Un slogan engagé, destiné à exprimer leur soutien au mouvement des lycéens, mais qui a rapidement provoqué des frictions avec les responsables de la sécurité du stade.

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Le retrait de cette banderole a entraîné une grève des Ultras pendant une partie du match. Environ une centaine de supporters ont également quitté les tribunes avant de revenir en seconde période. Une séquence délicate pour le PSG, qui a dû renouer le dialogue avec ses fans afin d’éviter que la contestation ne s’installe durablement dans les gradins.

Le règlement du stade, au cœur du bras de fer

Contrairement aux apparences, la polémique ne porte pas uniquement sur le terme « milices » employé dans le message. Le règlement du Parc des Princes interdit notamment les banderoles et autres supports visibles destinés à diffuser des messages politiques, idéologiques, religieux ou philosophiques. Les messages insultants ou vexatoires sont également concernés par cette disposition.

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Les forces de sécurité ont donc procédé au retrait de la bâche, conformément aux règles applicables dans l’enceinte parisienne. Toutefois, les éléments disponibles ne permettent pas d’affirmer que le mot « milices » constituait, à lui seul, le motif précis de cette décision. Cette distinction est essentielle : le débat concerne autant la liberté d’expression des supporters que l’application du règlement intérieur du stade.

Le dialogue a-t-il suffi à désamorcer la crise ?

Après cet épisode, les responsables des groupes de supporters ont échangé avec les forces de sécurité ainsi qu’avec les SLO, ces référents chargés de faciliter les relations entre les supporters et le club. Ces discussions ont permis de renouer le contact et ont accompagné le retour des fans en tribune durant la seconde période.

Pour le PSG, préserver cette relation reste un enjeu majeur, tant l’ambiance du Parc participe à l’identité sportive du club. Au lendemain de la rencontre, aucune réunion particulière ni procédure spécifique n’avait été signalée, selon RMC Sport. Quelques échanges avaient néanmoins eu lieu.

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Si la situation semble s’être apaisée, difficile dire si un accord définitif sur le fond du désaccord à pu être conclu. Le PSG évite ainsi, à ce stade, une escalade plus importante. Mais cet épisode rappelle qu’au Parc des Princes, la bataille pour l’ambiance peut parfois dépasser largement les limites du terrain.